Agência Minas Gerais | Saúde integral das mulheres é prioridade para o Governo de Minas Gerais

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8/3), o Governo de Minas reforça a importância do cuidado integral à saúde das mulheres, por meio da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A pasta destaca os esforços para garantir acolhimento, acesso e atendimento de qualidade em todas as fases da vida, com um conjunto de ações voltadas para prevenção, promoção, tratamento e recuperação da saúde feminina.

























A rede estadual oferece diversos serviços específicos para as mulheres, disponíveis a partir das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mamografia acessível e diagnóstico precoce

Entre as principais iniciativas voltadas para a saúde das mineiras, o Programa Cuidar na Hora Certa – Saúde Aqui Tem Pressa busca garantir o enfrentamento ao câncer de mama, por meio do acesso à mamografia para detecção precoce. “Em 2025, o programa contará com um investimento de R$ 24,4 milhões, garantindo mais eficiência e rapidez no atendimento às mulheres mineiras. A rede conta hoje com 376 mamógrafos em operação”, ressalta Camila Castro.

Mulheres de 50 a 69 anos, sem sinais da doença, devem fazer a mamografia de rastreamento a cada dois anos. Já a mamografia diagnóstica é indicada para investigar lesões suspeitas em qualquer idade, mediante solicitação médica. “Um diagnóstico rápido, seguido de um tratamento adequado, garante um prognóstico mais favorável”, reforça a subsecretária.





Subsecretária de Atenção à Saúde, Camila Castro (Carol Souza)



Cuidado materno-infantil

O projeto Aurora visa fortalecer a atenção às mães e gestantes, garantindo informações e serviços essenciais a elas. Entre as ações desenvolvidas, a SES-MG publicou a linha de cuidado materno-infantil com orientações aos profissionais de saúde e gestores.

“Essa linha de cuidado busca especificar como deve ser ofertada a assistência integral e de qualidade às mulheres, considerando o planejamento reprodutivo e sexual, o período gravídico puerperal e crianças até o primeiro ano de vida”, detalha a subsecretária.

Filhos de Minas

Em fevereiro de 2025, o Governo de Minas lançou o programa Filhos de Minas, voltado para a redução da mortalidade materno-infantil. A ação incentiva gestantes a realizarem o acompanhamento pré-natal e fomenta o vínculo da mãe e do recém-nascido na rede de Atenção Primária à Saúde para a continuidade do cuidado.

Este ano, o programa prevê a distribuição de 38.760 kits de enxoval, com investimento de R$ 12,5 milhões. O benefício será concedido a gestantes inscritas no Bolsa Família que realizarem pelo menos cinco consultas pré-natais até a 28ª semana, ou sete consultas ao longo da gestação em uma UBS, além de manterem a vacinação em dia.

Minas Gerais também firmou uma parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), por meio da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, que prevê oficinas em 27 instituições hospitalares do estado para capacitar médicos e enfermeiros.

Apoio às vítimas de violência

A SES-MG estruturou uma rede de atenção para garantir suporte adequado às mulheres que sofreram violência sexual, oferecendo atendimento multiprofissional sem necessidade de boletim de ocorrência.

























Os hospitais do SUS devem prestar atendimento às vítimas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para mais informações sobre esse atendimento, clique aqui.