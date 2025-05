Nova Iguaçu amplia atendimento para crianças em casos de doenças respiratórias

A Prefeitura de Nova Iguaçu _ em virtude do grande aumento de casos de síndrome respiratória aguda, especialmente entre crianças _, anunciou a adoção de medidas de enfrentamento da doença. A partir desta segunda-feira (19), o município vai reforçar o atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e nas UPAs municipais e ampliar a vacinação contra a gripe (Influenza) para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade.

Quem apresentar sintomas da doença deverá procurar a UPA mais próxima. Crianças com sintomas mais graves ou vítimas de traumas serão atendidas no HGNI, que terá mudanças em sua estrutura para estes casos, como 16 novos leitos pediátricos. Todas as crianças internadas serão reguladas pelo Estado.

O número de atendimentos de emergência a crianças com síndrome respiratória aguda — como gripe, bronquiolite e pneumonia, entre outras enfermidades — aumentou 180% no Hospital Geral de Nova Iguaçu somente nos quatro primeiros meses deste ano. De janeiro a abril de 2024, a unidade de saúde registrou 291 atendimentos relacionados a esse tipo de síndrome, enquanto no mesmo período de 2025 foram contabilizados 815 casos. O cenário também se repete nas Upas municipais.

A ampliação do público-alvo da campanha de vacinação é uma medida para garantir que a população se proteja contra a gripe, especialmente neste período do ano, quando os casos de doenças respiratórias tendem a aumentar. Até a última sexta-feira, 23 mil das 232 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministérios da Saúde para a atual fase de vacinação se imunizaram em Nova Iguaçu.

No total, 62 unidades de saúde estarão funcionando, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para garantir a vacinação da população. As exceções são o Centro de Saúde Vasco Barcelos e a Policlínica do Shopping Nova Iguaçu, que também atendem aos sábados e domingos, das 8h às 16h e das 8h às 20h, respectivamente. Outra opção para a imunização é o Ônibus da Saúde, que, nesta primeira semana de ampliação do público-alvo, estará no bairro de Cabuçu, na quinta-feira (22), e em Botafogo, no sábado (24).

Para se vacinar, basta comparecer à unidade de saúde com cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação. Pessoas com sintomas gripais devem aguardar melhora no quadro de saúde para buscar a imunização. A lista com as unidades de saúde está disponível em: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/rotina/