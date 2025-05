ASSISTIR Grêmio x RB Bragantino AO VIVO FINAL COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (20/05); COM IMAGENS

O jogo entre Grêmio x RB Bragantino pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (20) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Grêmio x RB Bragantino: GrêmioTV transmite confronto decisivo pelo Brasileirão Sub-20

ASSISTIR Athletico-PR x Santos AO VIVO FINAL COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (20/05); COM IMAGENS

Grêmio x CSA, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense volta a campo nesta quarta-feira, 14 de maio, para encarar o RB Bragantino pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo acontece às 15h, no tradicional Estádio Airton Ferreira da Silva, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, marcando o retorno das partidas das categorias de base após a conclusão do plantio da grama de inverno.

Com entrada gratuita liberada para os torcedores até o final do primeiro tempo, o clube proporciona uma excelente oportunidade para a torcida tricolor acompanhar de perto a nova geração de talentos que despontam nas fileiras gremistas. Os portões do campo 1 estarão abertos a partir das 14h, proporcionando acesso livre àqueles que desejarem apoiar a equipe Sub-20 presencialmente.

Para os torcedores que não puderem comparecer, a transmissão será realizada ao vivo pela GrêmioTV, canal oficial do clube no YouTube. A partir das 14h50, Juliano Britto assume a narração da partida, com os comentários de Gabriel Lauxen, proporcionando uma cobertura completa e direcionada ao público gremista. A iniciativa reforça o compromisso do Grêmio com a divulgação de suas categorias de base e a aproximação com o torcedor.

Expectativa e contexto da partida

O Grêmio busca reabilitação após não pontuar na 9ª rodada do Brasileirão Sub-20. O confronto contra o RB Bragantino, equipe paulista que também tem investido fortemente em suas divisões de base, será um verdadeiro teste para o elenco tricolor. A comissão técnica vem ajustando o time e apostando na força coletiva para retomar o caminho das vitórias e se manter na disputa por uma vaga na fase decisiva da competição.

Náutico x São Paulo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

Athletico-PR x Brusque, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

Com destaques individuais que começam a chamar atenção — como o meia-armador que participou do último Gauchão Sub-20 com boas atuações — o Tricolor Gaúcho espera usar o fator casa e o apoio da torcida como diferenciais. O jogo também marca a reabertura oficial do gramado do CT após as melhorias realizadas para a temporada de inverno, garantindo melhores condições para os atletas.

A importância da base para o futuro do Grêmio

O investimento nas categorias de base é uma das marcas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. O clube tem revelado diversos jogadores que, ao longo dos anos, brilharam não apenas no time principal, mas também em clubes do exterior e na Seleção Brasileira. A estrutura oferecida em Eldorado do Sul é considerada uma das mais completas do país, contribuindo diretamente para o desenvolvimento técnico, físico e tático dos jovens talentos.

Recentemente, o clube anunciou contratos profissionais com promessas como Vitinho e Rhichey, sinalizando a intenção de valorizá-los e prepará-los para o elenco principal. A visibilidade de torneios como o Brasileirão Sub-20, transmitidos em canais próprios como a GrêmioTV, amplia ainda mais as oportunidades desses jovens mostrarem seu futebol ao grande público e aos olheiros do cenário nacional.

GrêmioTV e o fortalecimento da comunicação com a torcida

A GrêmioTV tem se consolidado como um canal de comunicação estratégico entre o clube e sua torcida. Transmitindo jogos das categorias de base, entrevistas exclusivas, bastidores, treinos e conteúdos especiais, o canal reforça o engajamento digital do Tricolor e garante que os gremistas estejam sempre bem informados, independente de onde estejam.

Além de democratizar o acesso ao futebol de base, a transmissão do jogo entre Grêmio x RB Bragantino pelo Brasileirão Sub-20 reforça o compromisso do clube com a transparência, o incentivo ao futebol formador e a valorização de seus atletas desde as categorias inferiores.

Tags:

Grêmio Sub-20, Grêmio x RB Bragantino ao vivo, Brasileirão Sub-20 2025, GrêmioTV transmissão, Centro de Formação Hélio Dourado, Grêmio base, jogos do Grêmio ao vivo, próximo jogo do Grêmio, futebol de base brasileiro

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.