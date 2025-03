Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta terça-feira (11) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O governador Romeu Zema vistoriou nesta sexta-feira (8/12), em Jaíba, no Norte de Minas, o resultado das obras no principal canal do perímetro de irrigação. Com um investimento de R$ 4,1 milhões do Governo de Minas, a entrega teve como objetivos conter vazamentos e assegurar o abastecimento de água na região. Gil Leonardi / […]