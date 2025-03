Trabalha Rio: mais de cem vagas para Aprendiz Carioca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Aprendiz Carioca possibilita que jovens trabalhem em diferentes órgãos da Prefeitura e façam curso profissionalizante de auxiliar administrativo – Roberto Moreyra/SMTE

Se você tem entre 14 e 24 anos e quer se candidatar a uma vaga de Aprendiz Carioca, basta ir a um dos Trabalha Rio que serão realizados, nesta terça-feira (dia 11/3), em quatro bairros da cidade. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com a Mobi-Rio, está oferecendo 136 vagas para os jovens. O cadastramento será feito das 10h às 12h, na Rua da Cítara, 138, em Realengo; das 10h às 15h, na Rua Arquimedes Memória, sem número, na Vila da Penha; das 13h às 15h, na Rua Bom Sossego, 230, Padre Miguel; e das 10h às 15h, na Rua Coxilha sem número, em Campo Grande.

– O programa Aprendiz Carioca vem mudando a realidade de centenas de jovens de comunidades do Rio. No mês passado, assinamos com a Rede Nacional de Aprendizagem (Renapsi), o Espro e o Camp Mangueira, documento de renovação do programa. E também entregamos a 400 aprendizes kits com mochila e camisetas. Agora, nesta parceria com a Mobi-Rio, vamos dar novas oportunidades para quem sonha em ingressar no mercado de trabalho – explicou o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Manoel Vieira.

Implantado pela SMTE em parceria com empresas e o Ministério do Trabalho e Emprego, o Aprendiz Carioca possibilita que jovens trabalhem em diferentes órgãos da Prefeitura e façam curso profissionalizante de auxiliar administrativo. Para participar é necessário estar matriculado em escola pública ou já ter concluído o Ensino Médio e estar inscrito no Cadastro Único. São dois anos de contrato, com registro em carteira de trabalho, carga de 20 horas semanais e auxílio transporte.

– Já estamos em busca de novas parcerias na Prefeitura do Rio para ampliarmos a oferta de vagas para Aprendizes Cariocas. Com o banco de currículos que estamos formando, não teremos dificuldade em preencher as vagas que irão surgindo – disse o subsecretário de Trabalho e Qualificação da SMTE, Charbel Zaib.

De acordo com Walter Vieira de Jesus, coordenador técnico financeiro da Mobi-Rio, os jovens poderão optar pelo curso de auxiliar de operações de transporte; auxiliar de eletricidade veicular; mecânico de veículos automotivos e para trabalhar no setor administrativo.

Quem quiser se candidatar para as vagas da Mobi-Rio também pode acessar o Instagram da secretaria (@trabalho.rio). Lá, na Bio do perfil, há os links para inscrição em cada um destes cursos.