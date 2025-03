AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.07/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto aquisição de contêiner marítimo atendendo a demanda do município de Bonito/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025.

FAVORECIDO: ANDERSON GERALDO FERREIRA-ME

CNPJ nº 00.414.147/0001-28

VALOR: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)

PRAZO: 12 meses.

Bonito/MS, 10 de março de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.