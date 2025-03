Cinemaço exibe HOJE, Domingo (09/03) na Globo, Contágio, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



Cinemaço exibe “Contágio”, um thriller tenso sobre epidemia global

Na madrugada deste domingo, o Cinemaço traz um dos thrillers mais impactantes do cinema: “Contágio” (Contagion, 2011). Dirigido por Steven Soderbergh, o filme acompanha a rápida disseminação de um vírus mortal e a luta da comunidade médica para conter a pandemia, enquanto o pânico toma conta da população mundial.

Uma trama assustadoramente realista

No longa, acompanhamos diferentes personagens ao redor do mundo enquanto tentam lidar com a misteriosa doença que se espalha rapidamente. Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) é uma das primeiras infectadas após uma viagem a Hong Kong. Seu marido, Mitch Emhoff (Matt Damon), sobrevive e descobre que é imune ao vírus, mas precisa proteger sua filha.

Enquanto isso, médicos e cientistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), interpretados por Kate Winslet e Laurence Fishburne, correm contra o tempo para entender o patógeno e encontrar uma vacina. A Organização Mundial da Saúde, representada pela personagem de Marion Cotillard, investiga a origem da doença, enquanto um blogueiro sensacionalista (Jude Law) espalha teorias conspiratórias e agrava o caos.

Realismo e tensão fazem de “Contágio” um filme imperdível

Com uma abordagem científica detalhada e um enredo extremamente realista, “Contágio” se tornou um dos filmes mais comentados nos últimos anos, especialmente após a pandemia de COVID-19. O longa mostra não apenas o impacto biológico da doença, mas também as consequências sociais, políticas e emocionais que surgem em meio a uma crise sanitária global.

O Cinemaço exibe essa trama eletrizante, que mistura drama, suspense e ficção científica, mas com um pé na realidade, tornando o filme ainda mais assustador e envolvente.

Não perca “Contágio” no Cinemaço, um filme que prende o espectador do começo ao fim com sua narrativa intensa e atuações marcantes.