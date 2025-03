Cleveland Cavaliers consegue 13 Vitórias e Se Aproximam de Recorde Histórico dos Celtics

NBA: Cleveland Cavaliers Engatam Sequência de 13 Vitórias e Se Aproximam de Quebrar Recorde Histórico

Publicado em 09 de março de 2025 | Atualizado há 14 horas

O Cleveland Cavaliers segue com sua jornada impressionante na temporada da NBA, alcançando a 13ª vitória consecutiva ao derrotar o Charlotte Hornets na madrugada deste sábado (8). A vitória veio após uma recuperação notável, quando a equipe conseguiu reverter uma desvantagem de nove pontos nos últimos seis minutos de jogo. Com isso, os Cavaliers igualaram a segunda maior sequência de vitórias consecutivas na história da NBA, ficando atrás apenas do lendário Boston Celtics de 1986, que conquistou 14 vitórias seguidas.

O Desempenho Histórico dos Cavaliers

Esta marca histórica na NBA é uma das mais significativas para o Cleveland Cavaliers, que, desde a saída de LeBron James para o Los Angeles Lakers, viu sua franquia perder espaço entre as grandes potências da NBA. Contudo, com o time acumulando três sequências de 12 vitórias ou mais, os Cavaliers vivem uma temporada de grande recuperação, sendo a primeira vez que isso ocorre desde o Dallas Mavericks de 2006-07.

Principais Nomes da Temporada

Donovan Mitchell continua sendo o grande destaque da equipe, marcando 24 pontos na vitória contra os Hornets. Outros nomes importantes também têm feito a diferença, como Darius Garland, Evan Mobley, De’Andre Hunter, Jarrett Allen e Sam Merrill. Embora o time não conte com grandes superestrelas, como LeBron ou Kyrie Irving, o entrosamento da equipe e a dedicação de cada jogador têm sido essenciais para este desempenho impressionante.

A Projeção de Quebra de Recordes

Embora os Cavaliers ainda estejam longe de alcançar o recorde de 33 vitórias consecutivas, estabelecido pelos Los Angeles Lakers na temporada 1971/77, a equipe de Cleveland está se aproximando de marcas históricas que até recentemente pareciam inatingíveis. Outros recordes que foram quebrados nos últimos anos incluem o Golden State Warriors, que terminou a temporada 2015/16 com 73 vitórias, superando o Chicago Bulls de Michael Jordan, que havia estabelecido a marca de 72 vitórias na temporada 1995/96.

Além disso, Russell Westbrook fez história ao superar o recorde de Oscar Robertson, alcançando 42 triplos-duplos na temporada de 2016. Também é importante lembrar que ele terminou a temporada 2016/17 com uma média de triplo-duplo.

O Futuro dos Cavaliers

Com uma temporada histórica se desenrolando, os Cavaliers se preparam para encarar grandes desafios, principalmente nos playoffs. Embora não tenham um “nome de peso” como LeBron James, o time tem mostrado um entrosamento impressionante e promete surpreender os adversários até o final da temporada. A expectativa é que eles sigam com sua sequência de vitórias e, quem sabe, ultrapassem a marca de 14 vitórias consecutivas para se consolidar ainda mais como uma das grandes forças da NBA.

Com informações de tabuonline.com.br