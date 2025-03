Nota de Repúdio pelo descarte irregular de lixo na entrada do Aterro Controlado de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito manifesta, novamente, repúdio ao descarte irregular de lixo em frente ao Aterro Controlado. Desde que o município, em cumprimento a TAC firmada com o Ministério Público de Bonito, cercou o local e determinou horário de funcionamento para descarte de resíduos, o episódio tem se repetido com frequência e vale destacar, que o ato, além de ser desrespeitoso, é considerado crime ambiental.

Reforçamos que foram instaladas câmeras de segurança na entrada do Aterro e quem for flagrado praticando tal ação, será penalizado conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com multa e prisão.

Horário de funcionamento do Aterro:

Segunda a sexta-feira: 07h00 às 17h00

Sábado: 07h00 às 13h00

Domingos e feriados: FECHADO