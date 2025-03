Prefeitura abre inscrições para castração e microchipagem de pets

Lucas Brito





O Meu Pet Feliz, da Prefeitura de São José dos Campos, abre nesta quinta-feira (13), às 9h, 1.000 novas vagas para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos.

As inscrições vão até 23 de março, às 22h e devem ser feitas por meio de formulário online disponível no site da Prefeitura. As vagas podem se esgotar antes da data ou serem prorrogadas, dependendo da procura, e para felinos e cães com mais de 20kg são em menor quantidade.

Para participar, os tutores precisam ter idade mínima de 18 anos e morar na cidade. A convocação será feita por SMS e e-mail. Por isso, é necessário preencher os dados com atenção para receber as mensagens.

Confira as regras e demais informações.

Ambos os procedimentos serão realizados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), localizado rua George Williams, 581, no Parque Industrial, na região sul e em clínicas credenciadas.

Esta é a 39ª fase do Meu Pet Feliz, programa permanente voltado ao bem-estar animal. Desde 2018, foram realizadas 30.865 castrações de cães e gatos, sendo 8.946 com apoio da unidade móvel, o castramóvel.

Além da cirurgia, é feita a microchipagem para identificação dos animais, minimizando abandonos, maus tratos e furtos. Já são 36.298 animais microchipados nas castrações e nos procedimentos específicos realizados no CCZ

Critérios

• Os animais não podem ser usados para fins comerciais ou em competições;

• Todos devem estar em boas condições de saúde, não podem estar obesos, caquéticos nem apresentar doenças, desgaste físico ou anemia;

• Fêmeas não devem estar no cio, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia;

• Animais braquicefálicos não serão castrados;

• Poderão ser castrados cães até 20 quilos, de 6 meses a 8 anos, e gatos de 4 meses a 8 anos;

• Cães de 20 a 40 quilos, de 6 meses a 6 anos, serão castrados de acordo com a quantidade de senhas para essa categoria e capacidade de atendimento da equipe médica veterinária.



