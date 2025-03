Por Notícia de Ilhéus

Mudanças no Trânsito de Ilhéus Visam Melhorar Mobilidade Urbana

A Autarquia de Transporte e Trânsito e Mobilidade de Ilhéus (Sutram) anunciou alterações no trânsito da cidade, com foco no cruzamento entre as avenidas Professor Milton Santos, ACM e Osvaldo Cruz, a partir de segunda-feira, 10 de março de 2025. As mudanças incluem a instalação de novos semáforos e a inversão de sentidos em algumas ruas próximas. O objetivo é garantir maior fluidez e segurança, especialmente após a inauguração de um novo empreendimento na área.

Além disso, a Sutram está implantando equipamentos modernos, como semáforos com cronômetros e painéis de LED, que têm como meta melhorar a mobilidade e otimizar o tráfego. Para auxiliar na adaptação ao novo esquema, agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e pedestres. Essas alterações são parte dos esforços contínuos da Prefeitura de Ilhéus para aprimorar a infraestrutura urbana, oferecendo um trânsito mais seguro e eficiente para todos.