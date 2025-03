Prefeitura prorroga inscrição para alfabetizador popular voluntário e tradutor-intérprete de Libras

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), decidiu prorrogar, até o próximo domingo (16), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para alfabetizadores populares voluntários e tradutores-intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) do Ministério da Educação (MEC), com bolsa de R$ 1,2 mil.

“Pelo prazo normal, as inscrições, que são realizadas exclusivamente por este link, seriam encerradas nesta segunda-feira, mas estamos preparando um edital de retificação do calendário com as alterações necessárias”, justificou a chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Socorro Diniz.

Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas iniciais para alfabetizadores populares voluntários e 10 vagas para tradutores-intérpretes de Libras, quadro de reserva. Desse total, 5% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência. “Para se inscrever, é preciso atender os seguintes critérios: ser brasileiro; ter no mínimo 18 anos de idade; possuir a formação em ensino médio na modalidade Normal (Magistério), ser estudante a partir do 5º período em Pedagogia ou licenciatura completa em alguma área do conhecimento e ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver a função de alfabetizador popular voluntário”, detalhou Diniz.

Segundo Socorro Diniz, uma das atribuições do alfabetizador é localizar, mobilizar, identificar e cadastrar, no mínimo, 15 jovens, a partir dos 15 anos, adultos e idosos, não alfabetizados, que não tenham o domínio da leitura, da escrita e do letramento matemático, para ingresso e formação das turmas de alfabetização.

O edital com todas as informações pode ser acessado pelo Diário Oficial, através deste link. Os selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 1,2 mil, que será paga pelo Governo Federal.