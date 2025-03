Por MRNews



Santo André 3 x 1 Linense: Virada e Classificação para a 2ª Fase do Paulistão Série A2

O Santo André garantiu sua classificação para a segunda fase do Paulistão Série A2 após uma virada emocionante sobre o Linense, vencendo por 3 a 1 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Com os três pontos conquistados, a equipe chegou a 21 pontos, subiu para a oitava colocação e carimbou seu passaporte para a próxima fase do torneio estadual.

O Jogo

A partida começou com o Linense saindo na frente, aos 10 minutos do primeiro tempo, com um gol de Édson Cariús. O time visitante teve uma performance sólida, conseguindo resistir à pressão do Santo André durante toda a primeira etapa e indo para o intervalo com a vantagem no marcador.

No entanto, a história do jogo mudou completamente no segundo tempo. O Santo André voltou com muito mais intensidade e, aos 15 minutos, Dudu Figueiredo empatou a partida. A virada veio aos 29 minutos, com Thiago Medeiros, que voltou a balançar as redes aos 41 minutos, confirmando o 3 a 1 e a classificação para a segunda fase.

O Próximo Desafio

Com a classificação assegurada, o Santo André terá pela frente um adversário forte nas quartas de final: o Primavera, com o confronto acontecendo fora de casa. O time da casa se prepara para mais um desafio importante na caminhada rumo à semifinal do torneio.

Ficha Técnica

Santo André 3 x 1 Linense

Data: 08/03/2025

Horário: 15:00

Local: Estádio Bruno José Daniel, Santo André-SP

Árbitro: João Santos

Assistentes: João Santos e Leandra Cossette

Gols

Santo André : Dudu Figueiredo (15’ 1T), Thiago Medeiros (29’ 2T e 41’ 2T)

: Dudu Figueiredo (15’ 1T), Thiago Medeiros (29’ 2T e 41’ 2T) Linense: Édson Cariús (10’ 1T)

Público: 958

Renda: R$ 10.880,00

Escalações

Santo André-SP: Carlos; Pedro (Jucimar), João, Rafael e Bruno; Rafael, Nycollas (José), Nelson e Luiz; Alexiel e Fabricio (Ariel, depois Luiz).

Técnico: Gilson Kleina

Linense: Harrison; Guilherme, Nassom, Mateus e Arthur; José, Gabriel (Ruan), Gustavo e Lucas; Wendel (Cauê) e Richard (Weverton).

Técnico: Gerson Gusmão

Com essa vitória, o Santo André segue sua caminhada no torneio, com grandes expectativas para o duelo contra o Primavera nas quartas de final.

No próximo sábado, dia 8 de março de 2025, o Linense terá um confronto crucial para suas aspirações no Campeonato Paulista A-2. Às 15h, a equipe de Gerson Gusmão visitará o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, em um jogo decisivo para ambos os times, que ainda lutam por uma vaga na segunda fase da competição.

Após uma vitória importante de virada por 2 a 1 sobre o Votuporanguense, o Linense segue vivo na disputa, embora com chances remotas de classificação. Para manter essa possibilidade, o time precisa vencer o Santo André, que também necessita dos três pontos para seguir na luta pelo G-8. O jogo será em um campo sintético, o que pode ser um desafio adicional para a equipe de Lins, assim como foi na derrota para o Oeste, na Arena Barueri.

O Linense chega a essa partida embalado por duas vitórias consecutivas, o que trouxe moral ao elenco. O técnico Gerson Gusmão terá força máxima à disposição, com a mesma escalação que venceu o Votuporanguense. O time titular para o duelo contra o Santo André será: Harrison, Lucas Hyan, Guiherme, Nasson e Matheus Mendes; Carrilho, Gustavo Henrique, Wendel Barros; Canela, Carius e Cauê.

O Jogo da Virada Contra o Votuporanguense

Na última quarta-feira (5), em um confronto isolado pela 14ª rodada, o Linense superou o Votuporanguense por 2 a 1 em uma vitória de virada que manteve o time com esperanças na competição. O time visitante abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo com Gabriel, após uma jogada individual de Orlando pela direita. O Linense não se desesperou e, no último minuto da primeira etapa, empatou com um pênalti convertido por Wendel Barros, após Cauê ser derrubado na área.

No segundo tempo, o Linense dominou a partida e, aos 46 minutos, virou o jogo com Ferrugem, que recebeu um passe preciso de Cariús e tocou para o gol na saída do goleiro Jean Carlos.

Ficha Técnica: Linense 2 x 1 Votuporanguense

Data: 5 de março de 2025

5 de março de 2025 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes

Estádio Gilberto Siqueira Lopes Gols: Gabriel (Votuporanguense) aos 8 minutos do primeiro tempo; Wendel Barros (Linense) aos 46 minutos do primeiro tempo; Ferrugem (Linense) aos 46 minutos do segundo tempo.

Gabriel (Votuporanguense) aos 8 minutos do primeiro tempo; Wendel Barros (Linense) aos 46 minutos do primeiro tempo; Ferrugem (Linense) aos 46 minutos do segundo tempo. Cartões: Wendel Barros, Rafael Carrilho, Nassom e Gustavo Henrique (Linense); Júlio César, Gabriel e Bady (Votuporanguense).

Wendel Barros, Rafael Carrilho, Nassom e Gustavo Henrique (Linense); Júlio César, Gabriel e Bady (Votuporanguense). Público: 916 torcedores

916 torcedores Renda: R$16.938,75

R$16.938,75 Árbitro: Gustavo Holanda Souza

Com o apoio da torcida e com moral elevada, o Linense vai em busca de mais três pontos no duelo contra o Santo André. A partida promete ser tensa e decisiva para ambos os times, que sabem que a vitória é essencial para manterem vivos seus sonhos de classificação.

O Santo André entra em campo neste sábado (8), para um confronto crucial contra o Linense, válido pela Série A2 do Campeonato Paulista. A partida acontece às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e promete muita emoção, já que o Ramahlhão busca a vitória para seguir firme na luta por uma vaga no G8, zona de classificação para a próxima fase.

Preparação para o Jogo

A preparação para o jogo decisivo aconteceu nesta sexta-feira (7), com o time treinando pela manhã no Estádio Bruno José Daniel. Antes das atividades no campo, a comissão técnica, liderada pelo técnico Gilson Kleina, realizou uma sessão de vídeo, onde foram analisadas jogadas e estratégias para o duelo contra o Linense. Em seguida, os jogadores realizaram aquecimento focado em estações de força, coordenação e potência. O treino seguiu com ajustes táticos e a definição de jogadas de bola parada, encerrando com um momento recreativo.

Desfalques e Retornos

Infelizmente, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com alguns jogadores importantes. O zagueiro Joanderson, o também zagueiro Henrique Cayres e o volante Thomas seguem em recuperação no departamento médico e estão fora da partida. Por outro lado, o Treze terá o retorno de João Afonso, que volta ao time após cumprir suspensão na última rodada contra o Grêmio Prudente.

Situação na Classificação

Com 18 pontos, o Santo André ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da Série A2, estando a apenas um ponto da zona de classificação. O time precisa vencer o Linense e torcer por resultados negativos de seus concorrentes diretos para avançar à próxima fase da competição.

A partida deste sábado é decisiva para o futuro do Santo André na competição, e a vitória é essencial para manter o time na briga pelo acesso à elite do futebol paulista.

Ficha Técnica:

Jogo: Santo André x Linense

Santo André x Linense Competição: Série A2 do Campeonato Paulista 2025

Série A2 do Campeonato Paulista 2025 Data: Sábado, 8 de março de 2025

Sábado, 8 de março de 2025 Hora: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Bruno José Daniel, Santo André

Com um jogo de vida ou morte, o Ramalhão vai em busca da vitória para seguir sua jornada no Paulistão, contando com o apoio de sua torcida para superar o Linense.