Secretária de Saúde anuncia canal de comunicação para ouvir a população e rigor na fiscalização dos serviços

A Secretaria de Saúde está implementando um novo modelo de gestão, com ações para ouvir a população e mais rigor na fiscalização dos serviços prestados. Um dos destaques é o programa “Fale com a Gestão”, que contará com uma equipe dentro do gabinete como canal direto com o público atendido, e a “Gestão Itinerante”, que levará os gestores para vivenciar de perto a realidade das unidades de saúde nos 15 municípios.

As novas medidas foram anunciadas pela secretária de Saúde, Adilma Lucena, após 13 dias de gestão, ao fazer um diagnóstico sobre as principais urgências para melhorar os atendimentos durante entrevista neste domingo, 09. “A saúde é muito complexa, e muitas vezes o que acontece na ponta não chega até a gestão. Com o programa ‘Fale com a Gestão’, queremos abrir um canal direto para resolver problemas de forma mais ágil”, destacou a secretária.

O programa está em fase final de estruturação, com uma equipe sendo treinada, e nos próximos dias, os canais de acesso serão informados à população.

Já sobre o programa “Gestão Itinerante”, serão verificadas, em visitas surpresas nos hospitais e em todas as unidades de saúde estaduais, as reais condições de atendimento, limpeza, qualidade do serviço prestado à população, além da alimentação servida aos pacientes e acompanhantes, como também o grau de satisfação do usuário da unidade hospitalar. “Queremos uma gestão de portas abertas, pois não se faz gestão da Saúde trancado no gabinete”, afirmou Lucena.

CONSULTAS COM ESPECIALISTAS

A Secretaria de Saúde está intensificando o treinamento dos profissionais da Atenção Básica (rede municipal) para garantir que a população tenha acesso rápido e direto às informações sobre consultas na Policlínica Coronel Mota e demais procedimentos especializados ofertados na rede estadual. A principal orientação é que os pacientes busquem sempre a Unidade Básica de Saúde (UBS/postos de saúde) mais próxima para o primeiro atendimento e encaminhamentos necessários.

As consultas especializadas são marcadas pela própria UBS para a Policlínica Coronel Mota, e o posto de saúde também será responsável por informar a população sobre a data destas consultas e exames, especialmente em casos de instabilidade no aplicativo meu SUS ou no Sisreg (no site www.saude.rr.gov.br ou WhatsApp para mensagem 95 98416-6166).

“Vamos treinar os profissionais para que cada UBS possa orientar e informar sobre as consultas dos pacientes. O sistema é único e todas as unidades podem dar esta informação”, explicou a secretária Adilma Lucena.

CIRURGIAS ELETIVAS

Outra medida do novo modelo de gestão é aprimorar a comunicação com os pacientes para garantir que aqueles que aguardam há mais tempo na lista de espera recebam atendimento.

No entanto, 65% das informações no Cartão Nacional do SUS estão desatualizadas, como número de telefone e endereço, dificultando o contato com muitos pacientes que ainda aguardam cirurgias eletivas. A atualização pode ser feita nas Unidades Básicas de Saúde.

A secretária de Saúde, Adilma Lucena, explicou que a lista de espera para cirurgias não segue uma ordem cronológica. “O quadro clínico do paciente define a prioridade, e cada caso é avaliado individualmente pelo médico regulador”. Por isso, é essencial que os pacientes mantenham seus dados atualizados, para evitar a perda de atendimento e, se o caso se agravar, retornar ao médico para redefinir a prioridade na lista de cirurgias.

“Em caso de dúvidas, podem nos procurar na Secretaria [Sesau]. Estamos de portas abertas para buscar solucionar estes procedimentos antigos e tornar o atendimento mais ágil”, garantiu a secretária.

