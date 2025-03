citricultura abre oportunidades e muda a vida de trabalhadores em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Ana Paula do Nascimento acorda às 5 horas da manhã, arruma as crianças para escola e já segue para o barracão. Lá começa a organizar as vendas da laranja e as tarefas do dia na fazenda Pouso Alegre, em Dois Irmãos do Buriti. A partir das 7 horas inicia o processo de colheita. Ela é administradora de uma propriedade rural de citricultura, atividade que está em plena ascensão e faz parte da nova fronteira agrícola do Mato Grosso do Sul.

A frente de um grupo de funcionários e diaristas que ajudam na colheita, Ana Paula tem o grande desafio de comandar uma produção que abastece o comércio de cidades vizinhas e chegam até Dourados e Campo Grande. As laranjas inclusive já viajaram para São Paulo e Paraná.

“É um desafio muito grande ser uma mulher à frente da fazenda, na função de administradora, mas aqui o meu trabalho é valorizado, os funcionários e diaristas me respeitam muito. Para chegar aqui não foi fácil, principalmente por ser mulher na área rural, mas nunca senti preconceito”.

Nascida em Naviraí, Ana Paula trabalhou em outros setores como frigoríficos e granjas, até que depois de uma separação foi morar em Dois Irmãos do Buriti. Conheceu seu marido, formou uma filha, trabalhou como empregada doméstica até chegar na produção de laranja.

“Em 2018 cheguei aqui na fazenda com meu marido e no começo era diarista, fazia de tudo um pouco. Desbrotava, fazia parte da colheita e carpia por baixo da árvore, para fazer a saia da laranja. Depois aprendi a passar os produtos e todo processo, até que ganhei a grande responsabilidade de administrar a fazenda”.

Além de cuidar de toda produção, hoje ela faz os contatos com os compradores (laranja) e esta a frente de todo processo até a fruta chegar ao comércio. Na produção ainda trabalha com o pai, dois filhos e marido. “Trabalho com minha família. É muito gratificante e maravilhoso acompanhar o processo da laranja desde o início, até a entrega das laranjas. Chegar ao final do dia cansado, mas a noite ter aquela sensação de dever cumprido”.

Diante de um cenário de crescimento da produção (laranja) no Estado, Ana Paula pretende continuar no setor e espera que a chegada das novas empresas possa só melhorar e abrir novas oportunidades a todos, mesmo com o temor com a chegada de mais concorrência.

“Me sinto muito honrada pelo meu trabalho, gosto deste ramo e não pretendo abandonar. A produção de laranja está crescendo no Estado e muitas empresas de fora estão chegando. Não posso negar que ficamos com um pouco de receio, mas acredito que tem espaço para todos. Mato Grosso do Sul é um excelente lugar para quem quer vir plantar”, avalia.

Melhor no campo

Nascido e criado em Dois Irmãos do Buriti, Adriano dos Santos Silva trabalha há sete anos na produção de laranja. Ele é responsável por organizar a aplicação de defensores agrícolas na produção e cuidar da limpeza do pomar. “Gosto de estar no campo, do contato com a natureza. É muito mais tranquilo para trabalhar, melhor no campo, do que em lugar fechado”.

Antes de chegar na citricultura, ele trabalhou em granjas e no plantio de banana e abacaxi. “Me falaram que estava precisando de gente na produção (laranja), abracei a chance e não sai mais. Quero continuar trabalhando no ramo até ficar velhinho, se Deus quiser”.

Animado e confiante por produzir “laranja de primeira qualidade”, Adriano explica que na produção é preciso ter paciência e pedir a cooperação do tempo, que pode ser um grande aliado na colheita. “Não adianta ficar apurado para colher, o clima também faz muita diferença. Quando está chuvoso é muito bom para nós, mas na seca e no sol muito quente judia demais da produção”.

Para quem já notou a ascensão da laranja no Estado e tem a intenção de trabalhar no setor, Adriano não tem dúvidas na hora de recomendar a empreitada. “Eu recomendo e sempre digo que é um bom trabalho, estou feliz e pretendo continuar. Ficamos até com medo com este aumento de gente trabalhando aqui no Estado, mas vai ser bom para todos”.

Nova fronteira

Mato Grosso do Sul ganhou uma nova fronteira agrícola, com a expansão da citricultura em diferentes regiões do Estado. São 15 mil hectares plantados, com expectativa de chegar a 30 mil nos próximos anos. Este “boom” do mercado está associado ao clima, bom ambiente de produção e uma legislação rígida, com “tolerância zero” a doença de greening, que devastou plantações e pomares no mundo todo.

O Governo do Estado faz a sua parte com investimentos robustos na área de infraestrutura e logística, para facilitar o escoamento da produção e melhorar os acessos em diferentes regiões. Também contribui com apoio e mediação no contato com órgãos estaduais, entre elas na questão energética.

“Estamos com uma nova divisa de prosperidade em Mato Grosso do Sul. Ficamos felizes com a confiança dos produtores em investir aqui. Hoje já vamos para quase 30 mil hectares de laranja plantados no Estado. Um projeto audacioso, que alavanca uma nova atividade no Estado. Na sequência disto certamente vamos avançar para industrialização no setor”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Esta nova alternativa econômica no Estado atraiu as empresas “gigantes” do setor, que desejaram seguir rumo ao Estado para plantar laranja. Um dos exemplos é a Cutrale, que já está na primeira fase da sua produção em Sidrolândia e tem a intenção de plantar 4,8 mil hectares. A estimativa é chegar nos próximos anos com uma produção de 8 milhões de caixas de laranja (anual). O investimento previsto é de R$ 500 milhões no projeto, podendo chegar a R$ 1 bilhão.

Outros grupos também se interessaram como a empresa Citrosuco, que é um dos maiores da área de suco de laranja do mundo. A previsão é de que o empreendimento seja instalado na Costa Leste, entre Campo Grande, Três Lagoas e Paranaíba.

O Grupo Moreira Sales anunciou no ano passado o investimento de R$ 1,2 bilhão no Estado, iniciando o plantio de laranja ainda este ano na área que fica em Ribas do Rio Pardo, próximo ao município de Água Clara. A meta é colher 8 milhões de caixas da fruta, assim como gerar 1,2 mil empregos diretos e 2,4 mil indiretos.

O Agro Terena vai plantar em 1,2 mil hectares em Bataguassu, assim como o Grupo Junqueira Rodas, que começou em abril o projeto de citricultura em Paranaíba, com a intenção de plantar em 1.500 hectares.

“Hoje já temos no Estado mais de 30 mil hectares captados. A citricultura está vindo a Mato Grosso do Sul decorrente de um problema, de uma doença que afetou os pomares do mundo inteiro. Neste cenário Mato Grosso do Sul se torou uma opção. Nós fizemos uma lei onde temos tolerância zero ao greening. Isto quer dizer que ao identificar qualquer pé de laranja que tenha greening não será tratado e sim extinto. Este é o grande que coloca nosso Estado na vitrine da citricultura nacional”, destacou Jaime Verruck, secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A expectativa é que com a expansão da produção de laranja, com geração de empregos e oportunidades, o próximo passo no Estado é contar com a implantação das indústrias do setor, que vão impulsionar ainda mais a economia do Mato Grosso do Sul.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens e entrevistas da reportagem