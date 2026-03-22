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Governo de Roraima conclui entrega de brinquedos nos municípios do interior

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A Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes) finalizou a entrega de presentes nos municípios do interior do Estado. A ação foi concluída no Uiramutã, onde foram distribuídos mais de cinco mil brinquedos, beneficiando não apenas a sede, mas também comunidades indígenas como Pedra Branca, Flexal, Água Fria e Mutum, entre outras localidades.

A ação do Projeto Brincar e Sonhar levou alegria e esperança às crianças em situação de vulnerabilidade social e contou com o apoio das prefeituras.

Também participaram da caravana do Natal Presente a Secidades (Secretaria das Cidades) e outras secretarias estaduais, além de órgãos parceiros, como a Polícia Militar de Roraima, Corpo de Bombeiros Militar, brigadistas e a Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), responsável pelo fornecimento de água em todos os pontos de entrega.

“Finalizamos as entregas de brinquedos em Uiramutã e em todos os 14 municípios do interior do Estado. Agora, seguimos para Boa Vista. Em apenas sete dias, o projeto “Natal Presente” alcançará 150 mil crianças”, disse a titular da Setrabes, Tânia Soares.

A moradora do município de Uiramutã, Edilene de Souza, mãe de 3 filhos, disse que é gratificante ver filhos ganharem os brinquedos.

“A gente entende a dificuldade do acesso aqui para o Uiramutã. Graças a Deus a estrada está melhor.  Eu não tenho palavras para expressar a gratidão que é para a gente ver as crianças das comunidades tendo acesso aos brinquedos”, falou.

Em Boa Vista

A caravana do Natal Presente realizará a entrega de brinquedos em Boa Vista, nos dias 18 e 19 de dezembro. A previsão do Governo é distribuir cerca de 150 mil brinquedos em todo o Estado.

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