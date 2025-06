Escolas estaduais recebem programação com atividades do Corpo de Bombeiros

Em alusão ao Dia do Bombeiro Militar, comemorado em 2 de julho, o CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), em parceria com a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), realiza ao longo desta semana a ação “Bombeiro na Escola”, com uma programação diversificada voltada a estudantes da rede estadual de ensino.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a corporação da comunidade escolar, apresentar a rotina da profissão e promover atividades educativas e interativas com os alunos, por meio de oficinas e demonstrações práticas.

Nesta quarta-feira, 25, foi a vez do CEM I (Colégio Estadual Militarizado Luiz Rittler Brito de Lucena), localizado no bairro Nova Cidade, receber a ação. Os estudantes participaram de atividades como a “falsa baiana” (tirolesa com cordas), conheceram equipamentos utilizados em operações de incêndio, resgate e salvamento, além de materiais aquáticos, de mergulho e do canil.

“Estamos aqui com o projeto Bombeiro na Escola que visa aproximar a população do Corpo de Bombeiros por meio de palestras e oficinas. Estamos ensinando técnicas importantes de forma prática para essas crianças”, explicou Iury, aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos do CBMRR.

Durante a programação, também foram realizadas oficinas de primeiros socorros com demonstrações de manobras para desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo, contenção de hemorragias (hemostasia), imobilização e transporte de vítimas em maca, RCP (reanimação cardiopulmonar), evacuação em incêndios, além de oficinas como cabo de guerra, subida no sisal e equipagem de combate a incêndio.

A gestora pedagógica da escola, professora Ângela Leite, destacou que esta não é a primeira vez que a ação acontece na unidade, e que os resultados são positivos.

“Os alunos participam ativamente das oficinas e, ao longo do ano, reproduzem o que aprenderam. É uma atividade muito bem-vinda, que traz conhecimento prático de forma lúdica e educativa”, afirmou.

Os estudantes também se mostraram entusiasmados com a experiência. “O que mais gostei foi a tirolesa, mas também gostei dos animais, do jet ski e de como estão nos ensinando as coisas. Gostei de tudo”, contou Júlia de Souza, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental.

Ana Luíza, também do 9º ano, completou: “Estou achando tudo incrível. Gostei muito da tirolesa, do canil, da aula sobre primeiros socorros, dos carros e do jet ski. Achei tudo muito interessante”.

PROGRAMAÇÃO

· Sexta-feira, 27 de junho – CEM Pedro Elias Albuquerque Pereira, das 7h30 às 11h30.

· Terça-feira, 1° de julho – CEM Professor Camilo Dias, das 7h30 às 11h30.

Na terça-feira, 24, a ação foi realizada no CEM Carlo Casadio.

