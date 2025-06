Projeto Educar para Transformar leva conhecimento e capacitação sobre saúde sexual e reprodutiva para jovens de escolas públicas

O projeto incluirá palestras em escolas públicas estaduais, envolvendo não só os alunos, mas também pais e toda a comunidade escolar, promovendo uma cultura de cuidado e atenção à saúde.

O Governo do Estado por meio do PSE (Programa Saúde na Escola), em uma iniciativa conjunta das Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, por meio das Gerências de Saúde da Adolescente e Atenção à Saúde da Mulher e à Pessoa em Situação de Violência, em parceria com a SOGOMAT-SUL (Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul) e a SOGIA-MS (Associação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência), deu início a implantação do projeto ‘Educar para Transformar-Etapa 2025’.

Esse projeto possui duas vertentes: ‘Educar para Transformar – Cá Entre Nós’ e ‘Educar para Transformar – Viver Mais’.

‘Educar para Transformar – Cá Entre Nós’ é uma qualificação direcionada aos professores e demais profissionais da educação e também profissionais de saúde dos territórios escolares, com o objetivo de orientar os adolescentes das escolas da rede estadual de ensino fornecendo informações essenciais sobre saúde sexual e reprodutiva, promovendo um ambiente de diálogo aberto e esclarecedor. Além disso, o programa destaca a importância do acesso aos LARCs (Métodos Contraceptivos de Longa Duração), como uma estratégia eficaz na prevenção da gravidez na adolescência.

“Para nós a prevenção é fundamental, pois uma gestação nessa fase da vida apresenta maiores riscos à saúde da mãe e do bebê. Além disso, uma gravidez nessa idade pode trazer dificuldades emocionais e sociais que podem durar por toda a vida. Sabemos que a falta de informação é uma das principais causas desse cenário, pois muitos adolescentes ainda têm dúvidas sobre gravidez e métodos de prevenção. Por isso a importância de unir esforços para levar informações importantes sobre prevenção, direitos sexuais e reprodutivos até eles, promovendo uma juventude mais consciente e protegida”, afirma a gerente de Atenção à Saúde do Adolescente da SES, Carla Costa.

A segunda vertente, ‘Educar para Transformar – Viver Mais’, promove a saúde feminina e a educação em saúde nas escolas. Essa é uma iniciativa da SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com a LAGOM (Liga Acadêmica de Medicina de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da UFMS), além da SOGOMAT-SUL e SOGIA-BR, busca conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde feminina, métodos contraceptivos, desmistificar estigmas e mitos relacionados ao climatério e menopausa levando e consideração que esses momentos podem ser desafiadores, com sintomas físicos e emocionais que impactam a qualidade de vida.

O projeto incluirá palestras durante o ‘Dia da Família na Escola’ em escolas públicas estaduais, envolvendo não só os alunos, mas também pais e toda a comunidade escolar, promovendo uma cultura de cuidado e atenção à saúde.

“Deste modo, a respeito dos resultados esperados, a Secretaria de Estado de Educação almeja a sensibilização do público em geral, mas especialmente dos adolescentes, de modo que adquiram maior conhecimento sobre a temática e consequentemente mais saúde e bem-estar”, destaca a técnica da Coordenadoria de Psicologia e Serviço Social Educacional da SED, Ashjan Sadique Adi.

Com ênfase em promover a educação sexual e reprodutiva no ambiente escolar, o projeto busca engajar profissionais e conscientizar a sociedade sobre prevenção, desenvolvimento pessoal e social de jovens, além de orientar famílias sobre as diversas fases da vida da mulher. Os temas abordados incluem principais patologias, cuidados gerais com a saúde, prevenção de ISTs, gravidez não planejada e discussão sobre os tipos de violência.

As palestras formativas são focadas em dois públicos principais:

Multiplicadores: professores, coordenadores e equipe escolar

Palestra com a Drª Rita de Cássia Barbosa Tavares dos Santos – Presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul e Drª. Bruna Silveira Coelho membro da Diretoria da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul.

Família e estudantes: no Dia da Família na Escola

Palestra da LIGA Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da UFMS sob a coordenação da Dra. Tatiana Serra da Cruz – Coordenadora da Liga Acadêmica e Presidente da SOGIA-MS (Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência – Capítulo MS).

Desde a sua implantação, o projeto já capacitou 160 profissionais para atender uma média de 1.200 adolescentes e jovens de escolas em regiões vulneráveis de Campo Grande, com orientações para a prevenção da gravidez na adolescência e acesso aos métodos contraceptivos. Para o ano de 2025 o objetivo é expandir o projeto para escolas e municípios em todo o Estado.

Programação

‘Educar para Transformar – Cá Entre Nós’ – Formar multiplicadores: professores, coordenadores e equipe escolar.

14/07 – E.E. Escola Estadual Lino Villachá

01/08 – E.E. Orcírio Thiago de Oliveira

01/08 – E.E. Professor Silvio Oliveira dos Santos

01/08 – E.E. Blanche dos Santos Pereira

04/08 – E.E. Professora Ada Texeira dos Santos Pereira

E.E. São Francisco – data a definir

‘Educar para Transformar – Viver Mais’ – Família e estudantes

08/08 às 19h – E.E. Blanche dos Santos Pereira

09/08 às 8h – Professora Ada Texeira dos Santos Pereira

15/08 às 19h – E.E. Professor Silvio Oliveira dos Santos

18/10 às 8h – E.E. Orcírio Thiago de Oliveira

E.E. São Francisco e E.E. Escola Estadual Lino Villachá – data a definir

Parceria

Essa é uma ação promovida pela SES, SED (Secretaria de Estado de Educação); SOGOMAT-SUL (Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul) e SOGIA-Capítulo MS (Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência – Capítulo MS), com apoio do PSE (Programa Saúde na Escola) e Comitê Estadual de Mortalidade Materna e Infantil; SESAU (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, por meio das gerências de Saúde da Mulher; CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); SEMED (Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande); MPMS (Ministério Público DE Mato Grosso do Sul) e FAMED-UFMS-LAGOM (Liga Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Neste ano, o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) participa com a inclusão do Programa #TodosPorElas e a Escola de Saúde Pública de MS com a programação de lançamento do Projeto Educar para Transformar para cidades do interior do Estado via capacitação online de coordenadores.

O Projeto Educar para Transformar foi elaborado para atender às necessidades de formação dos multiplicadores, família e estudantes, contribuindo para o fortalecimento conjunto no ambiente educacional.

