População pode dar sugestões sobre novo empreendimento no São Francisco – CGNotícias

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), informa que está aberto o período para envio de sugestões e contribuições ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente a empreendimento comercial com área construída superior a 5.000 m², localizado nos lotes 1AC, 2R e GB, na esquina da Avenida Euler de Azevedo com a Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Bairro São Francisco. O empreendimento em questão pertence à empresa SDB Comércio de Alimentos Ltda. e está vinculado ao Processo Administrativo nº 12.322/2025-32.

Os cidadãos interessados podem protocolar suas manifestações diretamente na sede da Planurb ou encaminhá-las para o e-mail: [email protected]. O prazo para o envio das contribuições teve início nesta terça-feira (25) e segue até o dia 15 de julho de 2025.

Além do período de envio de sugestões, a Prefeitura realizará uma audiência pública no dia 4 de agosto de 2025 (segunda-feira), às 18h, para apresentação e discussão do EIV protocolado pelo empreendedor. O encontro ocorrerá no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na sede da Planurb, na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

Conforme o disposto no Decreto nº 15.846, de 1º de março de 2024, os cidadãos também poderão acompanhar a audiência pública ao vivo pelo canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube.

Os documentos que serão debatidos durante a audiência estão disponíveis para consulta na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no site oficial da Planurb: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Serviço

Audiência sobre Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Data: 4 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Planurb – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987.

#ParaTodosVerem A imagem de capa é de Audiência Pública anterior realizada pela Planurb.