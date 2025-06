Polícia prende três por tráfico e desarticula ponto de drogas em Boa Vista

Foto: Divulgação PCRR



Uma investigação da Polícia Civil de Roraima (PCRR), por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Departamento de Narcóticos (Denarc), resultou na desarticulação de um ponto ativo de venda de drogas no bairro Nova Cidade, em Boa Vista.

A ação, dessa terça-feira ,24, terminou com a prisão em flagrante de três pessoas, sendo dois estrangeiros e uma brasileira, além da apreensão de drogas, dinheiro, um veículo e diversos objetos usados no tráfico.

Segundo o delegado Julio Cesar da Rocha, titular da DRE, a ofensiva integra a Operação Narke 4, coordenada nacionalmente pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Em Roraima, o diretor do Denarc delegado Herbert de Amorim Cardoso quem faz a supervisão. A ação acontece durante a semana do Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado em 26 de junho, data instituída pela ONU.

Ação integrada e investigação prévia da Polícia

De acordo com o delegado, o imóvel já vinha sendo monitorado como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a operação, os agentes flagraram uma transação entre os guianenses J.M.P., de 40 anos, e A.M., de 38 ano, ambos em um veículo Nissan Tiida com placa da Guiana e a brasileira J.G.C., de 20 anos, moradora da residência.

“No local, encontramos um quilo de skunk, uma balança de precisão, uma porção de pasta base de cocaína e uma quantia significativa de dinheiro trocado, o que caracteriza o comércio ativo de drogas”, detalhou Julio Cesar. “Com isso, demos continuidade às diligências para localizar outros pontos usados pelo grupo.”

Ainda conforme o delegado de polícia, os dois estrangeiros estavam hospedados em um hotel no bairro Sílvio Leite. No entanto uma casa no bairro Murilo Teixeira Cidade era que funcionava como depósito. No imóvel, desabitado, a equipe da DRE encontrou dois tabletes de skunk escondidos em uma caixa térmica, evidenciando a logística de armazenamento da quadrilha.

Prisão em flagrante

Todo o material apreendido, entorpecentes, veículo, celulares, balança de precisão e dinheiro, a equipe levou à sede da DRE. Contra os três houve um Auto de Prisão em Flagrante (APF) por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, Julio Cesar informou que as investigações continuam com foco na identificação de outros membros do grupo criminoso. Bem como em possíveis conexões transnacionais com redes de tráfico entre Brasil e Guiana.

“Trata-se de uma atuação qualificada, que une inteligência policial, troca de informações e ação direta. Seguiremos firmes no combate ao tráfico de drogas, que sustenta várias outras formas de criminalidade”, concluiu.

Fonte: Da Redação