Governo de Roraima entrega kits de robótica para 32 escolas estaduais e fortalece educação tecnológica no Ensino Médio

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), realizou nesta sexta-feira, 12, a entrega de kits de robótica educacional para 32 escolas da rede estadual, marcando mais um avanço na modernização do ensino público e na ampliação das práticas de inovação tecnológica.

Os equipamentos atenderão estudantes do Ensino Médio, com foco no desenvolvimento do pensamento computacional, programação e solução criativa de problemas. A Chefe da Divisão de Ensino Médio e Educação Profissional, Maria Irene Pereira, destaca a importância da utilização efetiva dos kits de robótica educacional nas escolas.

“Os kits de robótica oferecem uma oportunidade única para os nossos estudantes desenvolverem habilidades essenciais. É fundamental que as escolas criem estratégias para incorporar esses equipamentos em suas práticas pedagógicas e acreditamos que esses kits serão um grande aliado para os professores, permitindo que eles desenvolvam aulas mais dinâmicas e atraentes”, disse.

Os kits foram adquiridos com recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), totalizando um investimento de R$ 2,7 milhões. A aquisição faz parte de um conjunto de políticas públicas que buscam aproximar a educação estadual de práticas contemporâneas, conectadas às demandas tecnológicas.

Os kits entregues às escolas são completos, com equipamentos que permitem desde atividades básicas de iniciação à robótica até a criação de protótipos complexos, integrando física, matemática, tecnologia e criatividade.

Cada conjunto inclui placas controladoras microprocessadas, responsáveis por comandar todas as ações programadas pelos alunos; sensores de luminosidade, proximidade, umidade e som, que possibilitam aos robôs interagir com o ambiente; além de atuadores e micro-motores usados para gerar movimento e automatizar tarefas.

Os kits também contam com módulos de programação visual, que facilitam a aprendizagem mesmo para quem está iniciando nesse universo, estruturas de montagem com peças articuláveis para criação dos protótipos, cabos, adaptadores e componentes elétricos que dão suporte ao funcionamento dos projetos.

Escolas contempladas

Entre as escolas que receberam os kits estão: Colégio Estadual Militarizado (CEM) Carlos Drummond de Andrade, CEM Luiz Rittler Brito de Lucena, CEM Fernando Grangeiro de Menezes, CEM Presidente Tancredo Neves, Escola Estadual Monteiro Lobato, Escola Mário David Andreazza, Escola Ana Libória, Escola Antônio Carlos Natalino, Escola Estadual de Tempo Integral (ETI) América Sarmento Ribeiro, Escola 13 de Setembro, entre outras.

A gestora Simony Miliano, da Escola Estadual Major Alcides, uma das unidades contempladas, celebrou a chegada dos kits.

“A escola recebeu os kits de robótica com grande entusiasmo e satisfação. Os kits foram imediatamente incorporados às aulas de física, onde o professor levou os alunos ao laboratório para realizar experimentos práticos e interativos, tornando a aprendizagem mais dinâmica e envolvente”, relatou.

A proposta é que as escolas possam integrar diversas áreas do conhecimento, como a física, matemática, tecnologia e artes, promovendo uma aprendizagem prática, aplicada e interdisciplinar.

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