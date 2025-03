Governo de Roraima inaugura o novo Centro Integrado de Comando e Controle

Na manhã desta sexta-feira, 7, o governador Antonio Denarium inaugurou o novo CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), localizado na sede da Secretaria de Segurança Pública, no bairro Pricumã. A central de comando e monitoramento, que já está operando, representa um avanço significativo na integração das forças de segurança estaduais e federais, além de fortalecer as políticas públicas de segurança em todo o Estado e no país.

A nova central de monitoramento é o ponto nevrálgico das operações das instituições de segurança, onde são realizados atendimentos, orientações e ações de prevenção, por meio dos números de emergência 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros de Roraima), 181 e 197 (Disque Denúncia da Polícia Civil).

O CICC tem investimento superior a R$ 8 milhões e conta com infraestrutura tecnológica de ponta, que proporciona serviços de transporte de dados e imagens, além de coordenar o deslocamento de viaturas de emergência da PMRR, PCRR e Corpo de Bombeiros, centralizando e integrando as operações de segurança quando for necessário.

A central recebe imagens em tempo real das câmeras espalhadas pelos pontos críticos de Boa Vista, identificados previamente pelos operadores de segurança. Esse monitoramento permite acompanhar todas as operações e tomar as medidas necessárias de maneira rápida e eficiente. Atualmente, o sistema de câmeras conta com 130 unidades, com capacidade de 360 graus de movimento, zoom em alta resolução e reconhecimento de placas de veículos e pessoas.

Em discurso, o governador Antonio Denarium destacou os avanços no setor de segurança nos últimos anos, como a revitalização de unidades, aquisição de novos equipamentos, contratação de profissionais por meio de concursos públicos, além da implementação de programas como o Polícia na Rua e o Polícia na Escola, que visam melhorar a segurança pública.

“Esses investimentos refletem o sucesso do trabalho integrado das forças de segurança, que resultaram na significativa redução de crimes violentos, furtos, assaltos e arrombamentos, colocando Roraima entre os estados com maior queda nos índices de criminalidade”, afirmou Denarium, que enfatizou ainda que o CICC irá oferecer serviços mais rápidos e de maior qualidade à população.

A secretária da Sesp (Secretaria de Segurança Pública), Carla Jordanna Rodrigues, fez uma retrospectiva dos tempos em que atuou no antigo Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), hoje substituído pelo atual CICC.

“Naquela época, as instalações eram precárias e a tecnologia era inexistente. Mesmo assim, fazíamos o nosso melhor para atender a população. Hoje, com orgulho, posso dizer que estamos vivenciando um marco histórico para a segurança de Roraima. Temos salas de gerenciamento de crises e de atendimento à população, onde o CICC já atende as demandas da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. E também esperamos a integração das outras forças, como o Detran-RR, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, e todos estão convidados a participar do centro”, reforçou a secretária.

Durante a cerimônia, o Governo também entregou novos equipamentos de comunicação, incluindo dois sistemas de rádios comunicadores, 43 rádios fixos digitais, 86 rádios móveis e 710 rádios portáteis, totalizando um investimento superior a R$ 4 milhões. Esses dispositivos vão triplicar o alcance das comunicações entre as forças de segurança.

O novo CICC foi nomeado em homenagem ao policial civil Cristiano Dantas de Melo, falecido em 2022, vítima de acidente aéreo. Ele também foi o primeiro policial civil a concluir o Curso de Operações Especiais da PMRR e integrou a equipe de segurança dos Jogos Olímpicos de 2016. Durante a cerimônia, a filha do policial, Maria Eduarda Dantas, enviou uma mensagem agradecendo a homenagem prestada ao pai.

O NOVO CICC

O Centro Integrado de Comando e Controle Cristiano Dantas de Melo tem como missão garantir respostas rápidas e eficientes às emergências, oferecendo orientação e prevenção por meio dos canais de atendimento emergencial. O centro é operado por uma equipe treinada e composta por profissionais da PMRR, PCRR, Corpo de Bombeiros e servidores civis, todos preparados para atuar com agilidade e eficácia.

Com tecnologia de ponta, o CICC está integrado ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp Cad), garantindo maior eficiência nas operações. Cada chamada é registrada digitalmente, o que proporciona segurança tanto para os operadores quanto para os cidadãos. Além disso, a comunicação via rádio digital troncalizada é compartilhada com a Polícia Rodoviária Federal, permitindo uma atuação conjunta e coordenada 24 horas por dia.

O moderno sistema de videomonitoramento, que já conta com 130 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Boa Vista, será expandido para novos pontos do Estado, com foco em áreas de alto fluxo, como agências bancárias e lotéricas. A instalação de novas câmeras também permitirá o reconhecimento de placas e o monitoramento de rostos de condutores e pedestres.

