Cícero Lucena assina carta de intenções para formar mão de obra na área de tecnologia em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena assinou, nesta sexta-feira (7), uma carta de intenções com a empresa multinacional Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos, durante agenda em Portugal, para formar mão de obra na área tecnológica. A empresa é líder em consultoria e tecnologia na Espanha e América Latina, com sede também em João Pessoa, onde já conta com cerca de 500 funcionários, e presta consultoria na área tributária e no serviço de regulação médica da Prefeitura.

A mão de obra formada pela empresa poderá ser aproveitada por ela própria e também disponibilizada ao mercado local. De acordo com o prefeito, a multinacional pode até mesmo fazer o aproveitamento dos alunos do Projeto CODE – desenvolvido pela Prefeitura para integrar o ensino de programação de computadores nas escolas do ensino fundamental da rede municipal de João Pessoa.

“É um projeto muito interessante, com experiência na área de saúde muito rica e vamos ver o que pode ser melhorado em nossos serviços para adaptar em termos de TI em nossa rede de saúde – prevenção, marcação de consultas. Enfim, muitas coisas que fazemos em João Pessoa se assemelha ao que é feito na Espanha, e vamos discutir a adaptação desse projeto, conforme a cultura local”, explicou.

O documento aponta que João Pessoa e a Indra concordam em avaliar, num período de 12 meses, a concretização de uma futura expansão das atividades na Capital paraibana, sujeita a avaliações posteriores, mas não se limitando aos aspectos relacionados aos custos e benefícios que poderão ser gerados para as partes.

“Temos uma gestão inovadora, que trabalha com tecnologia em todas as áreas, desde o ensino, passando pelas obras e os serviços públicos ofertados aos cidadãos. Por isso, que é muito importante essa troca de experiências. João Pessoa se apresenta com um ambiente favorável a esse tipo de estudo e nós vamos seguir buscando soluções e serviços nessa área”, afirmou o prefeito.

Indra – É a segunda empresa europeia em capitalização do seu setor e a segunda empresa espanhola que mais investe em P&D. Consolida-se como a segunda empresa espanhola que mais recursos destina a pesquisas e desenvolvimento, investindo 7% sobre o seu volume de vendas, muito acima da média das empresas espanholas (0,8%), europeias (2,7%) e norte-americanas (4,5%).