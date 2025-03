Prefeitura de Nova Iguaçu promove Feira Top de Artesanato neste fim de semana

A Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), promove, neste fim de semana, mais uma edição da Feira Top de Artesanato, que acontece no TopShopping. O evento será realizado nos primeiros e segundos pisos, próximos às Lojas Americanas e Pernambucanas. O público poderá conferir os produtos oferecidos pelos artesãos nesta sexta-feira (7), até as 22h, no sábado (8), das 10h às 22h, e no domingo (9), das 13h às 21h.

A feira oferece uma grande variedade de itens, como artigos de decoração, utilidades, moda e acessórios, sendo uma oportunidade para quem deseja presentear alguém especial, especialmente em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no sábado.

A Feira Top de Artesanato ocorre mensalmente e tem como objetivo apoiar os profissionais locais de artesanato, garantindo um espaço para a divulgação de seus trabalhos no município. O evento contará com a participação de artesãos e artesãs cadastrados no Programa Municipal de Artesanato, que exibirão seus produtos em barracas personalizadas.

O TopShopping está localizado na Avenida Governador Roberto Silveira, 540, no Centro de Nova Iguaçu.