Lukas Zuccarello e outros jogadores voltam para o SUB-20 do Vasco

Lukas Zuccarello: Promessa do Vasco da Gama se prepara para o Campeonato Brasileiro Sub-20

Lukas Zuccarello, de 18 anos, é um dos jovens talentos que vêm se destacando nas categorias de base do Vasco da Gama. Natural do Brasil, Lukas atua como meia-atacante e tem mostrado grande potencial desde sua integração ao elenco profissional em janeiro de 2024. citeturn0search9

Nesta sexta-feira, 7 de março de 2025, Lukas retornou aos treinamentos com a equipe Sub-20 do Vasco. Essa movimentação é estratégica, visando a preparação para o Campeonato Brasileiro da categoria, que tem início previsto para este mês. Além de Lukas, outros jogadores como Luiz Gustavo, Lyncon, Bruno Lopes e Paulo Ricardo também voltaram a treinar com o elenco Sub-20, reforçando a equipe para a competição nacional.

A decisão de integrar jogadores ao time Sub-20 reflete a política do clube em valorizar e desenvolver talentos da base, proporcionando a eles a oportunidade de adquirir experiência competitiva e se destacar em nível nacional. Lukas, com sua habilidade e visão de jogo, é visto como uma peça-chave nesse processo de renovação e fortalecimento do elenco vascaíno.

O Campeonato Brasileiro Sub-20 é uma vitrine importante para jovens jogadores, sendo um passo significativo na trajetória rumo ao profissionalismo. Com a dedicação nos treinamentos e a orientação adequada, Lukas Zuccarello tem tudo para se firmar como uma promessa do futebol brasileiro e contribuir para o sucesso do Vasco da Gama nas próximas temporadas.

Potes para o Sorteio da Fase de Grupos:

Pote 1:

Atlético Mineiro

Fluminense

Grêmio

Cruzeiro

Independiente (Argentina)

Lanús (Argentina)

Defensa y Justicia (Argentina) ou América de Cali (Colômbia)

Pote 2:

Vasco

Guaraní (Paraguai)

Palestino (Chile)

Caracas (Venezuela)

Huracán (Argentina)

Universidad Católica (Equador)

Unión Española (Chile)

Godoy Cruz (Argentina)

Pote 3:

Once Caldas (Colômbia)

Racing (Uruguai)

Unión de Santa Fe (Argentina)

Nacional Potosí (Bolívia)

Cienciano (Peru)

Sportivo Luqueño (Paraguai)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Cerro Largo (Uruguai)

Pote 4:

Vitória

Mushuc Runa (Equador)

Atlético Grau (Peru)

GV San José (Bolívia)

Quatro times eliminados na 3ª fase da pré-Libertadores

O sorteio definirá os grupos da competição, e os times brasileiros, como Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Vitória, aguardam seus adversários na fase de grupos. O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da CONMEBOL no YouTube. citeturn0search1

A Copa Sul-Americana 2025 promete confrontos emocionantes, e os clubes brasileiros buscam avançar na competição para conquistar títulos continentais.

Copa Sul-Americana