Francana e Batatais realizam jogo-treino nesta quarta-feira como parte da preparação para a temporada

Por ojornaldebatatais.com.br

Nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025, o estádio Oswaldo Scatena, em Batatais, será palco de um importante jogo-treino entre Batatais e Francana. O confronto está marcado para as 15h e será uma oportunidade para ambas as equipes testarem seus elencos antes dos desafios que cada uma enfrentará ao longo da temporada.

A Francana chega para esta partida após ser eliminada ainda na fase de classificação do Campeonato Paulista Série A3 deste ano. Agora, o clube aguarda um possível convite da Federação Paulista de Futebol (FPF) para disputar a Copa Paulista, competição que serve como vitrine para times do interior e que pode garantir uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil.

Já o Batatais, conhecido como Fantasma da Mogiana, segue sua preparação para a disputa da Série B do Campeonato Paulista – equivalente à quinta divisão estadual. A estreia da equipe na competição está marcada para o dia 20 de abril, também às 15h, contra o Guarulhos, em jogo que será disputado no Oswaldo Scatena.

Francana aposta na mescla entre experiência e juventude

O técnico da Francana, Wantuil Rodrigues, aproveitará o jogo-treino para observar diferentes formações e dar rodagem a jogadores que podem ser úteis na disputa da Copa Paulista, caso o convite da FPF se concretize. Segundo ele, a equipe será formada por uma mescla entre atletas profissionais que disputaram a Série A3 e jovens talentos da categoria sub-20, promovendo uma integração entre os jogadores mais experientes e os novos nomes que podem surgir como opções para o time no futuro.

Entre os atletas que devem ganhar minutos em campo estão alguns dos destaques do elenco profissional, como:

Wesley (goleiro)

(goleiro) Vinícius Oliveira (meia)

(meia) Marlon (meia/atacante)

(meia/atacante) Tico (lateral-esquerdo)

(lateral-esquerdo) Rodrigão (zagueiro)

(zagueiro) Ferreira (meia)

Wantuil Rodrigues destacou a importância do jogo-treino não apenas para a Francana, mas também para o Batatais, que está na reta final de preparação para o início da Série B. “Vamos cooperar com o Batatais, que vai disputar o Campeonato Paulista e está se organizando para chegar forte na competição. Esse tipo de jogo é importante para ambas as equipes”, declarou o treinador esmeraldino.

Planejamento da Francana para o segundo semestre

Enquanto aguarda a definição sobre sua participação na Copa Paulista, a Francana já começa a traçar seu planejamento para o segundo semestre. De acordo com Wantuil Rodrigues, o clube pretende iniciar a pré-temporada para a competição no dia 4 de maio, caso a participação no torneio seja confirmada. A estreia na Copa Paulista está prevista para acontecer no dia 16 de junho, caso a equipe seja incluída na lista de participantes da FPF.

Além da preparação para a próxima competição, o clube também está em fase de definições sobre o elenco. Durante o mês de abril, a diretoria e a comissão técnica irão avaliar quais jogadores permanecerão na equipe e quais buscarão novos caminhos. O treinador já confirmou a renovação de contrato de dois atletas que foram peças importantes na Série A3 e que seguem no clube:

Marquinhos (volante)

(volante) Gustavo Lacerda (meia)

“Vamos analisar a situação de cada atleta para definir quem volta e quem não volta para a próxima fase da temporada. Mas já temos dois jogadores garantidos: Marquinhos e Lacerda renovaram e continuarão conosco”, afirmou Wantuil Rodrigues.

O jogo-treino contra o Batatais servirá como um importante teste para avaliar o desempenho dos atletas e observar possíveis reforços que possam ser incorporados ao elenco para as competições futuras. Além disso, a partida também representa uma oportunidade para os jogadores mostrarem serviço e garantirem espaço na equipe para os desafios do restante do ano.