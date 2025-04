Prefeitura de Boa Vista inicia programação da 3ª Semana Municipal de Conscientização do Autismo

Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista iniciou nesta segunda-feira, 31, no Teatro Jaber Xaud, a programação da 3ª Semana Municipal de Conscientização do Autismo, iniciativa que reforça o compromisso do município com a inclusão e o bem-estar das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). São diversas atividades que ocorrerão durante toda semana, com foco nos profissionais da educação e familiares, promovendo, assim, informação, qualificação e acolhimento.

Atendimento especializado nas escolas e centros de referência

Atualmente, a rede municipal atende 1.325 estudantes autistas matriculados, o que representa o maior público da Educação Especial. O suporte ocorre tanto nas Salas de Recursos Multifuncionais, por meio dos Atendimentos Educacionais Especializados (AEE), quanto núcleos especializados: o Centro de Tratamento e Estimulação do Autista (CETEA), bem como o Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIEE)

De acordo com a gerente municipal de Educação Especial, Ana Paula Pinheiro, a mobilização é fundamental para promover empatia e respeito. “Os nossos alunos com autismo são o maior público da nossa rede. Precisamos conversar sobre o tema, discutir, trabalhar o respeito, que é a temática nacional deste ano. É essencial que nossos servidores conheçam mais sobre o assunto e saibam como atender esse público para garantir uma educação de qualidade”, destacou.

Profissionais se qualificam para acolher melhor os alunos

A programação também inclui três noites de palestras e duas noites de oficinas práticas, voltadas para professores, cuidadores e pais. Desse modo, o objetivo é ampliar o entendimento sobre o TEA e oferecer suporte adequado a crianças e adolescentes.

Nesta segunda, 31, a psicóloga Patrícia de Assis abordou o tema “Manejo de Comportamento Socialmente Preocupante”, alertando sobre como identificar gatilhos e intervir para prevenir crises. “Esses comportamentos podem ocorrer devido ao atraso nas habilidades de fala, dificuldades sociais e outros fatores. É essencial que professores e cuidadores saibam como identificar e manejar essas situações”, explicou.

Além disso, o psicólogo Gabriel Fernandes trouxe a palestra “Orientações de segurança em gerenciamento de crises”, destacando formas humanizadas de lidar com situações desafiadoras. “Nosso principal foco é ensinar como conduzir uma crise dentro da escola e como reintegrar a criança após esse episódio. Queremos proporcionar um ambiente escolar acolhedor e seguro”, enfatizou.

A professora da Sala Multifuncional da Escola Municipal Palmira de Castro, Ângela Lopes, ressaltou a importância da capacitação. “O manejo da criança autista em situação de crise é uma das maiores preocupações nas escolas. É essencial que saibamos lidar com esses momentos sem causar danos e garantindo acolhimento”, disse.

Famílias compartilham experiências transformadoras

Para as famílias, o acolhimento da prefeitura tem sido essencial. Geiciane Rocha, mãe do pequeno Natan Silva, de 8 anos, acompanhando no CMIEE desde 2021, relatou os avanços do filho. “Ele tinha dificuldades em aceitar o ‘não’ e demonstrava agressividade. Com o apoio da psicóloga, ele evoluiu muito. Já compreende melhor as regras e participa das atividades”, afirmou.

Adriana Gomes, mãe de Amanda Vitória, de 11 anos, também reconheceu o impacto positivo do atendimento especializado. “Minha filha não falava e não interagia. Hoje, graças ao apoio que recebe, ela conversa, brinca e tem uma vida social muito mais ativa. É emocionante ver sua evolução”, celebrou.

Investimentos na educação inclusiva

Atualmente, o município conta com 79 Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas urbanas, do campo e indígenas, oferecendo suporte especializado a alunos com deficiências e TEA.

Além disso, Boa Vista tem investido na capacitação dos profissionais da rede. Desde 2021, mais de 500 professores e cuidadores passaram por treinamentos voltados à Educação Especial. Os centros especializados, CETEA e CMIEE, por exemplo, também ampliaram sua capacidade de atendimento, oferecendo suporte multiprofissional em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

Encerramento da semana com evento lúdico e esportivo

A programação da Semana do Autismo se encerra com um grande evento de integração: o RecrearTEAndo e a 1ª Corridinha TEA. A iniciativa promove um momento de lazer e inclusão, reunindo crianças autistas, suas famílias e profissionais da área em atividades recreativas e esportivas.

A Corridinha TEA tem como objetivo incentivar a participação de crianças com TEA em eventos esportivos, estimulando o bem-estar físico e emocional. Já o RecrearTEAndo oferece oficinas, brincadeiras e interações adaptadas, reforçando a importância da ludicidade no desenvolvimento infantil.

