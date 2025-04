Oficina de documentário em curta-metragem é oferecida na Biblioteca Municipal – Agência de Notícias

Posted on

Beatriz Rosa Secretaria de Mobilidade Urbana Um trecho de cerca de 200 metros da Avenida São José, na região central, será parcialmente interditado a partir desta terça-feira (5) para o início das obras de recapeamento que serão realizadas no corredor de ônibus. Somente a faixa do corredor de ônibus será fechada, fora do horário […]