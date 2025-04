São José x Unifacisa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (02/04)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São José x Unifacisa hoje, HOJE (02) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

São José x Unifacisa – NBB 2025: Apostas e Expectativas para o Confronto

O confronto entre São José e Unifacisa, que ocorrerá no dia 02 de abril de 2025, promete agitar os fãs de basquete do NBB. Com o jogo marcado para as 19h30 (horário de Brasília), ambos os times buscam a vitória para melhorar sua posição na classificação.

Últimos Resultados

São José:

31/03/2025 : Vitória contra Fortaleza B.C. por 84 a 71

: Vitória contra Fortaleza B.C. por 84 a 71 17/03/2025 : Derrota para Pinheiros por 89 a 80

: Derrota para Pinheiros por 89 a 80 07/03/2025: Vitória contra Corinthians Paulista por 72 a 77

Unifacisa:

31/03/2025 : Vitória contra Mogi por 66 a 82

: Vitória contra Mogi por 66 a 82 26/03/2025 : Derrota para Franca por 71 a 83

: Derrota para Franca por 71 a 83 14/03/2025: Vitória contra Bauru por 77 a 74

Confrontos Diretos

Nos últimos encontros entre as duas equipes, o Unifacisa tem mostrado superioridade:

06/12/2024 : Vitória do Unifacisa por 70 a 58

: Vitória do Unifacisa por 70 a 58 24/01/2024 : Vitória do Unifacisa por 84 a 68

: Vitória do Unifacisa por 84 a 68 25/10/2023: Vitória do Unifacisa por 68 a 62

Como Chegam os Times?

São José : Após uma série de altos e baixos, com vitórias e derrotas, o time busca estabilidade. Sua última vitória contra Fortaleza trouxe um novo ânimo para os jogadores.

: Após uma série de altos e baixos, com vitórias e derrotas, o time busca estabilidade. Sua última vitória contra Fortaleza trouxe um novo ânimo para os jogadores. Unifacisa: A equipe vem de uma sequência de bons resultados, como a vitória sobre Mogi. No entanto, a derrota recente contra Franca deixou alguns pontos a serem ajustados.

Expectativa para o Jogo

A partida entre São José e Unifacisa é de suma importância para ambas as equipes, que buscam melhorar sua posição no NBB. O time de Unifacisa parece ser o favorito, dada a sequência positiva, mas São José tem se mostrado competitivo, especialmente em casa.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo, e os fãs poderão acompanhar a partida por meio de plataformas de apostas que oferecem streamings, como Betano, bet365 e Estrelabet, para quem já possui saldo em suas contas ou realizou apostas recentemente.

Estatísticas e Odds

São José : 1.63 (Probabilidade de vitória: 62%)

: 1.63 (Probabilidade de vitória: 62%) Unifacisa: 2.20 (Probabilidade de vitória: 45%)

Com odds equilibradas, este promete ser um confronto acirrado. A expectativa é de que os jogadores como Marquinhos Vieira, destaque de São José, se apresentem bem para guiar a equipe rumo a uma possível vitória.

Este é um jogo de importância crucial na tabela do NBB, onde cada ponto conta para garantir uma boa colocação para os playoffs. Não perca a partida!

Jogos do NBB: Abril de 2025 – Detalhes de Partidas

O NBB (Novo Basquete Brasil) segue com grandes confrontos entre as equipes, trazendo muita emoção para os fãs de basquete. Confira a programação dos jogos mais esperados para os próximos dias:

1º de Abril de 2025

Jogo 266

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 267

Horário : 20:30

: 20:30 Equipe 1 : VAS

: VAS Equipe 2 : Paul

: Paul Onde Assistir: ESPN, NBB Basquetpass

2º de Abril de 2025

Jogo 268

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : SJO

: SJO Equipe 2 : Uni

: Uni Onde Assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Jogo 269

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : FRA

: FRA Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 270

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : MOG

: MOG Equipe 2 : FOR

: FOR Onde Assistir: NBB Basquetpass

3º de Abril de 2025

Jogo 271

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 272

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : CAP

: CAP Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 273

Horário : 21:00

: 21:00 Equipe 1 : FLA

: FLA Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

4º de Abril de 2025

Jogo 274

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : BAU

: BAU Equipe 2 : UCO

: UCO Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!