Vasco x Paulistano ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (01/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Vasco x Paulistano hoje, HOJE (01) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Vasco x Paulistano: Análise, Previsões e Onde Assistir

Nesta terça-feira, 1º de abril de 2025, o Vasco da Gama enfrenta o Club Athlético Paulistano pela 25ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece às 20h30 (horário de Brasília) e promete ser um confronto acirrado entre duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela.

Análise das Equipes

O Vasco da Gama chega embalado para o confronto, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, demonstrando grande evolução e entrosamento. O destaque da equipe é Marquinhos Vieira, que teve uma atuação de 20 pontos, 5 rebotes e 4 assistências no último jogo. O time ocupa atualmente a 7ª colocação na tabela, com um retrospecto de 16 vitórias e 13 derrotas.

Por outro lado, o Club Athlético Paulistano atravessa um momento complicado na competição. A equipe soma cinco derrotas consecutivas e está na 12ª posição, com 13 vitórias e 16 derrotas. Para quebrar essa sequência negativa, o time precisará de uma grande atuação coletiva e melhorar sua eficiência defensiva.

Histórico do Confronto Direto

Nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Vasco da Gama venceu 4 e o Paulistano levou a melhor em 6. O histórico mostra um leve favoritismo do Paulistano, mas a fase recente coloca o Vasco como candidato à vitória.

Odds e Probabilidades

De acordo com a casa de apostas Betano:

Vasco da Gama : 1.63 (favorito, com 62% de chances de vitória)

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN e estará disponível para streaming no Star+.

Palpite e Expectativa

Considerando o momento das equipes, o Vasco da Gama entra como favorito, especialmente pelo fator casa e pela boa fase recente. O Paulistano precisará mostrar uma grande evolução para surpreender o adversário. Nossa previsão é uma vitória do Vasco em um jogo equilibrado, com um placar aproximado de 85 a 78.

Jogos do NBB: Abril de 2025 – Detalhes de Partidas

O NBB (Novo Basquete Brasil) segue com grandes confrontos entre as equipes, trazendo muita emoção para os fãs de basquete. Confira a programação dos jogos mais esperados para os próximos dias:

1º de Abril de 2025

Jogo 266

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 267

Horário : 20:30

: 20:30 Equipe 1 : VAS

: VAS Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: ESPN, NBB Basquetpass

2º de Abril de 2025

Jogo 268

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : SJO

: SJO Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Jogo 269

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : FRA

: FRA Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 270

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : MOG

: MOG Equipe 2 : FOR

: FOR Onde Assistir: NBB Basquetpass

3º de Abril de 2025

Jogo 271

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 272

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : CAP

: CAP Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 273

Horário : 21:00

: 21:00 Equipe 1 : FLA

: FLA Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

4º de Abril de 2025

Jogo 274

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : BAU

: BAU Equipe 2 : UCO

: UCO Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!