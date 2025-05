Secult promove ação para apresentar roteiros de turismo 60+ em Roraima

Com o objetivo de promover opções de turismo externas para o público acima de 60 anos, a Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), por meio do Detur (Departamento de Turismo), realiza nos dias uma press trip entre os dias 9 a 11 de junho em Roraima, reunindo três jornalistas especializados e parceiros estratégicos do setor para apresentar roteiros e experiências que atendem às necessidades e interesses desse segmento crescente.

Press trips são viagens organizadas por órgãos de turismo ou empresas do setor com o objetivo de promover e vivenciar determinados destinos ou serviços. E como o Brasil possui um mercado robusto de turismo para pessoas com mais de 60 anos e que está em ascensão, a ação é um passo significativo para consolidar Roraima como um destino atraente para esses segmentos crescentes, como explicou o diretor do Detur, Bruno Muniz.

“Estima-se que este público representa cerca de 30% dos viajantes nacionais, demonstrando um potencial significativo para o setor. Com um aumento na expectativa de vida e maior disposição para viajar, os turistas com mais de 60 anos buscam experiências enriquecedoras e adaptadas às suas necessidades”, afirmou Muniz.

O viajante com mais de 60 anos tem um perfil diversificado, caracterizado pela busca de conforto, segurança e atividades que estimulam a socialização e o aprendizado. Muitas vezes, optam por viagens em grupo, com foco em roteiros culturais, naturais e gastronômicos. Eles valorizam experiências que promovem bem-estar e enriquecimento pessoal.

O grupo formado pelos jornalistas especializados, além dos servidores do Detur, sai de Boa Vista às 7h da manhã com destino a Pacaraima, de onde se deslocam para a comunidade San Francisco, dentro do Parque Nacional Canaima em Gran Sabana, na Venezuela, onde almoçam e fazem visita ao mirante do povo Pemon.

Por volta de 14h, o grupo parte com destino a comunidade de Paraitepuy, onde são recepcionados com apresentação do coral local e fazem a contemplação do Monte Roraima. No segundo dia, o grupo faz um roteiro conhecendo as belezas da Gran Sabana e vão para a Comunidade Kauwê, onde almoçam e conhecem os roteiros locais e depois retornam a Boa Vista.

No último dia pela manhã o tour é no centro histórico de Boa Vista iniciando às 8h, e à tarde eles visitam o Mirr (Museu Integrado de Roraima), o Centro de Memória do Tribunal de Justiça, o Bosque dos Papagaios e o Mirante Edileusa Lóz.

A realização do famtour – abreviação de familiarization tour, ou turismo de familiarização – conta com a colaboração de parceiros do setor público, como a Secidades (Secretaria das Cidades, Desenvolvimento Urbano e Gestão de Convênios), a Direção de Turismo do município de Gran Sabana, e do setor privado, incluindo a Comunidade Kauwê, de Pacaraima, a empresa RR Adventures, especializada em turismo de aventuras, o Hotel Ibis e o Restaurante Nega Loka.

