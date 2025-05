AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 31/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I, do artigo 74 da Lei n.º 14.133/21, conforme solicitação, documento de formalização da demanda, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a aquisição de material educativo para realização de ações preventivas e de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e cartilhas para prevenção de acidentes da pessoa idosa em atendimento à Secretaria no município de Bonito/MS.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 72, da Lei retro mencionada.

Código Registro Informação – CAE7E83363DB32F683D8E4557791DB3746AC0201

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2025

FAVORECIDO: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.

CNPJ Nº 04.096.738/0001-55

VALOR: R$ 14.365,00 (quatorze mil e trezentos e sessenta e cinco reais).

PRAZO: 31 de dezembro de 2025.

Bonito-MS, 23 de maio de 2025.

Josmail Rodrigues

Prefeito Municipal.