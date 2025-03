8ª Maratona de Programação InterIF: aberto período de adesão dos campi – IFSP

Competição reúne estudantes do IFSP para desafios de programação

Participantes da etapa final do VI InterIF, em Piracicaba, 2024A Maratona de Programação InterIF é um evento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) que busca contribuir com a aprendizagem por meio de uma competição de programação. O evento é destinado a estudantes regularmente matriculados nos cursos do Instituto e ocorre em duas etapas: Fase Local, realizada nos campi dos participantes, e Fase Final, sediada em um dos campi do IFSP.

Este ano, a final será realizada no Campus São Carlos e, assim como em 2024, conta com apoio institucional da Reitoria do IFSP, que oferece auxílio para os estudantes e servidores participantes.

Durante a competição, as equipes, compostas por três estudantes, trabalham juntas utilizando um único computador para resolver o maior número possível de problemas. A prova exige habilidades em programação, análise de algoritmos e raciocínio lógico, em um tempo limite. Cada equipe conta com o suporte de um professor do campus, chamado de coach. A equipe vencedora será aquela que resolver o maior número de questões, considerando critérios de desempate como tempo de resolução e número de submissões incorretas. A prova ocorre simultaneamente para todas as equipes, e a correção é feita por um juiz eletrônico, que compara os resultados dos códigos submetidos com as respostas esperadas.

Para que seus estudantes participem da Maratona de Programação InterIF, os campi interessados devem realizar a adesão, conforme instruções do edital disponível na página do evento. Após a adesão, as equipes poderão se inscrever e competir.

Saiba mais e acesse o edital em: https://ifsp.edu.br/interif

Adesão dos campi

Conforme o Edital nº 56/2025, os campi do IFSP interessados em participar da 8ª Maratona de Programação InterIF devem formalizar a adesão até o dia 7 de abril, por meio do preenchimento do Anexo I, disponível no formulário eletrônico: https://forms.gle/8qJk22hyPfNeMKnb9.

Cada campus pode realizar apenas uma adesão e deve indicar um servidor responsável pela organização da fase local da competição, além de acompanhar as equipes classificadas para a etapa final, que será sediada no Campus São Carlos. O responsável poderá ser nomeado por meio de portaria, incluindo outros membros da comissão organizadora local.

Os campi aderentes devem seguir todas as diretrizes do regulamento oficial da Maratona, incluindo a preparação dos laboratórios de computação para a fase local, a designação de fiscais de sala e a impressão dos cadernos de prova. Além disso, o servidor responsável deverá acompanhar reuniões virtuais organizadas pela comissão central do evento.

Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis na página oficial da Maratona: http://ifsp.edu.br/interif.

Cronograma