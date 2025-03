Prefeitura inicia formação de 60 novos Guardas Municipais

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta segunda-feira (10), a formação de 60 novos Guardas Municipais.

O primeiro dia foi marcado por orientações e atividades de condicionamento físico no Pátio da GCM. Durante a semana, os futuros guardas participarão de uma corrida de resistência e terão aulas de tiro no estande.

A formação abrange disciplinas como legislação, técnicas de abordagem, armamento, tiro e avaliação psicológica. Para avançar, os alunos precisam obter, no mínimo, sete pontos nas avaliações. Após a conclusão do curso e o estágio probatório de três anos, serão efetivados no cargo.

A Academia da Guarda Municipal também está formando 15 guardas de Lorena e 4 de Bragança Paulista. Com a implementação da Lei 658 de 2022, a Guarda Municipal de São José dos Campos tornou-se referência no Estado de São Paulo, colaborando com a formação e habilitação de guardas municipais de outras cidades.

Sonho realizado

Entre os novos integrantes da corporação, está Jonatas Rizzo Fernandes, de 25 anos, casado e pai do pequeno Jonas, de 3 anos. “Já prestei outros concursos na área de segurança, inclusive para outras cidades, mas hoje estou realizado em conquistar minha vaga na melhor corporação, a Guarda Municipal de São José dos Campos”, afirmou.

Reconhecimento



De acordo com a pesquisa mais recente da Indsat, que avalia a percepção da Segurança Pública, a Guarda Civil de São José alcançou a nota 701, superando a média geral das cidades pesquisadas, que é de 688, garantindo a classificação de “Alto Grau de Satisfação”. O resultado reflete a aprovação de 89,6% da população.

A Indsat utiliza uma metodologia exclusiva para medir a satisfação com serviços públicos, atribuindo notas de até 1.000 pontos, baseadas nas avaliações de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. As cidades são classificadas de acordo com o porte populacional: pequeno (até 100 mil habitantes), médio (entre 100 mil e 400 mil) e grande (acima de 400 mil).



