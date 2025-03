Agência Minas Gerais | Educação promove reunião de alinhamento com secretários municipais em Pará de Minas

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) reuniu, nesta segunda-feira (10/3), com aproximadamente 20 secretários municipais de educação da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Pará de Minas. O objetivo do encontro foi fortalecer a colaboração entre as redes de ensino, alinhando metas e ações pedagógicas para garantir um ensino público de qualidade.

Na abertura do evento, o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, enfatizou a importância das parcerias entre municípios e estado.

“Nos reunimos para unir forças e garantir que nosso sistema educacional funcione de forma harmônica. Precisamos assegurar que os estudantes de Minas Gerais tenham acesso à educação de qualidade, mantenham-se na escola e tenham um aprendizado significativo”, disse Igor.

Projetos pedagógicos e orientações

Um dos principais tópicos discutidos foi a apresentação de projetos pedagógicos da SEE/MG e orientações sobre sua implementação nas escolas municipais. Entre os projetos destacados estavam o Mapa Estratégico 2025, que define os objetivos para o próximo ano letivo, e a importância da avaliação interna e externa dos alunos para monitorar a qualidade do ensino.

Também foi abordada a Resolução 4.948 de 25/2024, que estabelece diretrizes para o funcionamento do ensino na rede estadual, e o Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG), fundamental para todas as ações pedagógicas nas escolas.

Parceria entre Estado e municípios

A relevância da colaboração entre o Estado e os municípios foi ressaltada por meio do projeto Mãos Dadas. Igor de Alvarenga destaca que o projeto é uma realidade nacional. “Em Minas, temos garantido a absorção dos anos iniciais com acompanhamento próximo do Estado”, destacou.

Para fomentar essa iniciativa, o Governo de Minas já investiu R$ 1,2 bilhão no Mãos Dadas, beneficiando 163 municípios com recursos destinados à melhoria da infraestrutura escolar, construção de novas unidades de ensino e desenvolvimento de mais de 200 creches.

Engajamento

Ao final da reunião, os secretários municipais manifestaram seu compromisso em seguir as orientações da SEE/MG, reconhecendo a importância de um alinhamento contínuo entre os governos para o progresso da educação em Minas Gerais.

“Foi um encontro enriquecedor, uma oportunidade valiosa para trocarmos experiências. Morada Nova de Minas está aderindo ao projeto Mãos Dadas e construiremos uma creche, um sonho antigo, além de melhorias na infraestrutura das nossas escolas”, afirmou a secretária Municipal de Educação de Morada Nova de Minas, Amélia Maria Rodrigues.

SEE-MG / Divulgação



Visita à Uemg Divinópolis

Em Divinópolis, a equipe técnica da Secretaria vistoriou a unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), que está passando por reformas para melhorar sua infraestrutura.

O Governo de Minas destinou mais de R$ 5 milhões para as obras, que incluem a reforma de 52 salas de aula e 35 laboratórios.

Com capacidade para atender aproximadamente 3.500 estudantes, a unidade oferece 18 cursos de graduação em áreas como Ciências Biológicas, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Educação Física, Enfermagem e Engenharia de Produção.