Inscrições abertas para o 19° Festival Entretodos – IFSP

Interessados podem se inscrever até 23 de abril; Festival acontece entre os dias 13 e 30 de setembro, com exibições em diversos campi do IFSP

Estão abertas, até o dia 23 de abril, as inscrições para a 19ª edição do Festival Entretodos – Filmes Curtos e Direitos Humanos. A iniciativa busca dar visibilidade a produções nacionais e internacionais que sensibilizem o público e promovam debates sobre questões sociais, raciais, de cidadania e identidade, de forma lúdica e participativa. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site do evento.

O festival recebe curtas-metragens captados em qualquer formato, incluindo vídeos e animações produzidos com câmeras de celulares, equipamentos digitais ou película. Não há restrição quanto à data de realização das obras, desde que não tenham sido premiadas ou exibidas em edições anteriores do Entretodos.

As produções selecionadas para esta edição concorrerão a mais de R$ 20 mil em prêmios. Até sete obras serão escolhidas pelo júri oficial, considerando as mostras adulta, juvenil e infantil, além de um filme eleito pelo júri popular.

A 19ª edição do Entretodos será realizada entre os dias 13 e 30 de setembro, com exibições em diversos campi do Instituto Federal de São Paulo e em espaços parceiros, que ainda serão divulgados pelos organizadores.

Acompanhe todas as informações sobre o festival pelo site (www.entretodos.com.br) e pelo Instagram (https://www.instagram.com/ festivalentretodos/).