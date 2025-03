Alunos da rede municipal embarcam para Brasília para disputar etapa nacional da First Lego League

Os alunos da Escola Municipal Aruanda embarcaram, nesta terça-feira (11), para Brasília para disputar a etapa nacional da First Lego League (FLL), uma das maiores competições de robótica do mundo. A instituição da rede municipal é a única unidade de ensino de João Pessoa, entre pública e privada, a participar da competição.

A equipe ‘Lego Explorers’ é composta pelos alunos Pedro Ferraz, Pietro Barros, Eva Cardoso e Ana Livia. A técnica foi a professora Pryscilla Oliveira e a técnica suplente, Olga Zacchi.

“Ter alunos da rede pública de João Pessoa participando da etapa nacional de um dos maiores eventos de robótica mundial, que é a FLL, em situação de igualdade com as demais redes, nos traz bastante orgulho. E o engajamento e dedicação desses alunos, com os profissionais que os acompanha, nos deixa esperançosos da classificação para a etapa internacional”, disse com orgulho a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro.

Vencendo na etapa nacional os alunos viajarão, no mês de abril, para disputar a etapa internacional em Houston, Estados Unidos.

A aluna Eva Cardoso, 11 anos, falou das expectativas para a competição em Brasília. “Quando fomos para a etapa regional, não conhecíamos a FLL e o seu funcionamento. Então fomos pesquisando, fomos a fundo, e percebemos no fim que nós temos um potencial enorme. É fazer o que a gente se sabe e aguardar o resultado”, disse confiante a aluna.

Mesma confiança depositada por Rosana Cardoso, mãe de Eva Cardoso, que fez questão de estar presente no aeroporto e desejar boa sorte para a equipe. “É imensurável a emoção de vê-los. Isso faz com que tenhamos a certeza de que quando a criança é valorizada, a educação pública, quando ela se sustenta em valores sólidos, as crianças dão respostas muito positivas. Esse grupo é o grupo que respondeu ao empenho, a dedicação, né, e eles estão entusiasmados, comprometidos, é algo assim, um valor imensurável para a vida deles. Estamos animadas, muito animada com essa viagem, Ccho que eles já são vitoriosos”, disse a mãe da estudante.

A equipe ‘Lego Explorers’ se classificou para a nacional após receber o ‘Prêmio Design de Robô’ na etapa regional da FLL que foi disputada no mês de fevereiro, em São Luís (MA).

“A expectativa é que a gente vá para a etapa mundial. Então estamos indo muito bem preparados para a nacional. A intenção é que a gente tire nota máxima em projeto, inovação e design e traga pelo menos um troféu, mais um troféu para João Pessoa”, falou confiante a professora Pryscilla Oliveira.

Kaio Vítor, chefe da Divisão de Robótica e Cultura Maker da Secretaria de Educação de João Pessoa, também participa da comitiva que acompanha os alunos na competição, em Brasília.

“Para apresentar o projeto eles terão rounds de 5 minutos para cada etapa. Eles terão uma problemática na qual a temática anual sugere. A deste ano é submerged. A ideia é que eles tragam um projeto que venha a solucionar problemas do ser humano através de oceano, falar sobre as ondas de retorno, enfim. Nossos alunos foram até o Corpo de Bombeiros e no projeto Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas da Paraíba (Preamar) buscar entender melhor o tema”, disse confiante Kaio Vítor.