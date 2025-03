Inscrições para cursos gratuitos do IERR seguem abertas até 13 de março

O IERR (Instituto de Educação de Roraima) está com inscrições abertas para seis cursos de extensão gratuitos: Português para Estrangeiros, Gramática Básica, Matemática Descomplicada, Informática Intermediária, Espanhol Intermediário e Libras (Língua Brasileira de Sinais) Intermediário.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do IERR até às 12h do dia 13 de março. No mesmo site, estão disponíveis os editais de cada curso com informações detalhadas sobre requisitos e procedimentos.

Cada curso oferece cerca de 50 vagas. Caso o número de inscrições ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, as inscrições adicionais não serão colocadas em lista de espera, mas poderão ser usadas para a projeção de novas turmas, conforme a decisão do IERR, com a publicação de um novo edital no portal e no Diário Oficial do Estado de Roraima.

Para participar, é necessário atender aos requisitos específicos de cada edital. Um dos requisitos gerais é ter idade mínima de 14 anos, com a devida autorização do responsável legal, caso o candidato seja menor de idade.

Os cursos têm carga horária que varia de 60h a 120h, dependendo da modalidade escolhida. A lista de inscritos será divulgada no site do IERR, conforme especificado em cada edital.

