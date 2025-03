Orquestra se apresenta no Cine Teatro Benedito Alves na quarta

João Paulo Sardinha





A Orquestra Joseense sobe ao palco do Cine Teatro Benedito Alves, nesta quarta-feira (12), às 19h, para um concerto de câmara com repertório de Albinoni, Beethoven, Vivaldi e Piazzolla.

A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos.

Os ingressos, que precisam ser reservados pela internet, são solidários com um pacote de trigo ou fubá.

O evento não contará com a regência do maestro William Coelho por se tratar do concerto de Câmara. As apresentações serão divididas por instrumentos.

Repertório

Tomaso Albinoni, Adagio em Sol menor

Wagner Filho e Gustavo Braggio, violinos

Arthur Nunes, viola

Tiago de Oliveira, violoncelo

Renata Rodrigues, contrabaixo

Antonio Vivaldi, Concerto em Sol menor

Allegro molto Andante molto Allegro molto

José Otávio Salvador, Rafael Victor, Lucas Pontes, Maria Eduarda Carvalho, violinos

Ronilson Misael, viola

Thiago Faria, violoncelo

Ludwig van Beethoven, Quarteto n.4, Op. 18

Allegro ma non tanto Scherzo Menuetto Allegro

Eloísa Rocha e Carlos Medeiros, violinos

Bruno de Almeida, viola

Gustavo Lessa, violoncelo

Astor Piazzolla, Fuga e Mistério

José Otávio Salvador, Rafael Victor, Lucas Pontes, Maria Eduarda Carvalho, violinos

Ronilson Misael, viola

Thiago Faria, violoncelo

Serviço

Cine Teatro Benedito Alves

Rua Rui Dória, 935 – Centro



