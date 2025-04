Especialização em Ensino de Línguas e Literatura: inscrições abertas – IFSP

Curso gratuito ofertado a distância pelo Campus Hortolândia do IFSP recebe inscrições até 7 de maio

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do Curso de Especialização em Ensino de Línguas e Literaturas do Campus Hortolândia do IFSP.

São ofertadas 30 vagas para o curso, com ingresso no 2º semestre letivo de 2025, com início a partir de 28 de julho.

Poderão candidatar-se os graduados em Letras ou em áreas afins (Linguística, Linguística Aplicada, Estudos Literários) ou Pedagogia. Além disso, poderão candidatar-se os portadores de diploma

de graduação em qualquer área do conhecimento, desde que comprovem vínculo atual como docentes de línguas.

O curso é gratuito e será oferecido na modalidade a distância. No primeiro semestre do curso, as aulas síncronas ocorrerão às terças-feiras e quartas-feiras, entre 19h e 22h35.

Link para inscrições: https://forms.gle/ zHSqqGQgptfAvyUcA

Confira as informações completas no edital: https://hto.ifsp.edu. br/cloud/s/x8bJT85x9kmfCGY

Acompanhe o andamento do processo seletivo no site do Campus Hortolândia

Cronograma

Inscrições: 08/04 a 07/05/25

Realização pública do sorteio: 23/05/25 às 14 horas

Divulgação da classificação preliminar e do deferimento da inscrição dos candidatos sorteados: 09/06/25

Apresentação de recursos sobre a classificação preliminar e as inscrições indeferidas: 10 e 11/06/25

Resultado da análise dos recursos sobre as inscrições indeferidas: 13/06/ 25

Resultado preliminar: 13/06/25

Apresentação de recurso resultado preliminar: 13 e 14/06/25

Resultado da análise dos recursos sobre o resultado preliminar: 16/06/25

Resultado final e Primeira chamada: 16/06/25

Período de matrícula (1ª chamada): de 19 a 25/06/25

2ª chamada (se houver): 30/06/25

Período de Matrícula (2ª chamada): 02 a 08/07/25

Início das aulas: 28/07/25