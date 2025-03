ASSISTIR Vasco x AMÉRICA-MG AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (12/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Vasco x AMÉRICA-MG Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (12) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Vasco, que busca a vitória sob seus domínios.

Vasco Sub-20 finaliza preparação para estreia no Brasileiro contra o América-MG

O elenco Sub-20 do Vasco x AMÉRICA-MG concluiu, nesta terça-feira (11), em Belo Horizonte, o último treinamento antes da estreia no Campeonato Brasileiro da categoria. O Cruz-Maltino enfrentará o América-MG nesta quarta-feira (12), às 15h (de Brasília), na Arena Vera Cruz.

A equipe carioca chega embalada para a competição nacional e aposta no entrosamento do elenco, além da experiência de alguns jogadores que estavam treinando com o time principal. A preparação em solo mineiro foi marcada por treinos táticos e técnicos, com o objetivo de ajustar a equipe para um início positivo no torneio.

O Vasco aposta na força de sua base, que tem revelado grandes talentos nos últimos anos. A hashtag #BaseForte tem sido amplamente utilizada pelo clube para valorizar a categoria de base, que segue como um dos pilares do projeto esportivo vascaíno.

A partida contra o América-MG será um desafio importante para os jovens atletas, que buscam iniciar a competição com um bom resultado fora de casa. O confronto promete ser equilibrado, já que o Coelho também investe bastante na formação de novos talentos.

Os torcedores vascaínos poderão acompanhar o desempenho da equipe Sub-20 e torcer para que os “crias da base” mostrem sua qualidade dentro de campo, representando a tradição do Gigante da Colina na competição nacional.

Pra cima, Vasco! 💢

Onde Assistir aos Jogos do Brasileirão Sub-20?

Os jogos desta segunda-feira terão transmissão ao vivo pelo SporTV, enquanto outras partidas da rodada ainda não tiveram suas transmissões confirmadas. Confira a programação:

Data Horário Jogo Transmissão Segunda-feira, 10/03 19h Grêmio x São Paulo SporTV Segunda-feira, 10/03 21h30 Fluminense x Atlético-MG SporTV Quarta-feira, 12/03 15h Atlético-GO x Inter Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h América-MG x Vasco Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Red Bull Bragantino x Athletico Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Cruzeiro x Fortaleza Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Santos x Botafogo Sem transmissão Sexta-feira, 14/03 20h30 Bahia x Corinthians SporTV

Os jogos do Palmeiras e Flamengo, contra Juventude e Cuiabá, respectivamente, serão remarcados devido à participação dos clubes na Libertadores Sub-20.

Regulamento do Brasileirão Sub-20 2025

A competição reúne 20 times que disputam uma primeira fase em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados para a Série B.

Critérios de desempate:

Mais vitórias Melhor saldo de gols Mais gols marcados Menos cartões vermelhos Menos cartões amarelos Sorteio

A fase de quartas de final e semifinais será em jogo único, enquanto a final terá ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?