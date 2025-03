Governo de Roraima realiza apresentação técnica sobre gestão fiscal e previdência

O Governo de Roraima, por meio do Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima), promoveu uma apresentação técnica para os consultores do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) que estão em Roraima para a aplicação da MD-GEFIS (Matriz de Dimensionamento da Gestão Fiscal). Participaram do encontro o diretor de Previdência, Herick Feijó, e a equipe técnica do instituto.

Durante a apresentação, foi detalhado o Relatório MD-GEFIS, que tem como objetivo apresentar os resultados do diagnóstico da gestão fiscal do Estado de Roraima. Esse relatório é baseado na metodologia desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Na ocasião, foram abordados pontos importantes como o funcionamento do processo de RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) no Estado de Roraima. Além disso, foram apresentadas informações detalhadas sobre fundos previdenciários, quantitativos de segurados, compensações previdenciárias e os projetos em andamento pelo Iper que modernizam a gestão previdenciária, ampliam a transparência e otimiza processos internos, conforme detalhou o presidente do Iper, Rafael Alencar.

“Temos uma busca contínua no aperfeiçoamento da administração previdenciária melhorando nosso atendimento com foco nas boas práticas de gestão, proporcionando maior controle e transparência com os segurados e a sociedade. Com isso temos realizado investimentos na capacitação de nossos servidores para otimizar um atendimento célere na concessão de benefícios aos servidores públicos”, declarou Alencar.

Na avaliação do diretor de previdência, Herick Feijó, a apresentação técnica reforça o compromisso do Governo de Roraima com a responsabilidade fiscal e a boa gestão dos recursos públicos. A atuação conjunta entre as equipes técnicas e gestores demonstra a busca contínua por melhorias na administração previdenciária, garantindo segurança financeira e proteção social aos servidores públicos do Estado.

“Destacamos os avanços da gestão previdenciária no Estado de Roraima, novos processos, as tecnologias utilizadas e o cuidado institucional no equilíbrio fiscal, bem como a proteção social dos servidores”, informou

