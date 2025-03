Imetro-SC inicia Operação Mês do Consumidor para reforçar segurança e conformidade de produtos

Foto: Divulgação / Imetro-SC

Entre os dias 10 e 19 de março, o Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina (Imetro-SC) realiza a Operação Mês do Consumidor. A ação é nacional com fiscalizações em todo o Brasil e coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Conduzida pela Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) e pela Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf), a operação abrange a verificação de balanças comerciais utilizadas em supermercados, bem como a fiscalização de produtos pré-embalados, como alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal.

Também estão no foco da ação produtos essenciais para a segurança doméstica, incluindo cadeiras plásticas monobloco, escadas metálicas, panelas de pressão, fogões a gás, coifas, exaustores elétricos e serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio.

O presidente do Imetro-SC, Alexandre Soratto, reforça a importância da ação. “O objetivo é garantir que produtos comercializados atendam às normas de segurança e qualidade, protegendo os consumidores contra riscos e fraudes”.

Fiscalização evita prejuízo

Os produtos pré-embalados — aqueles embalados sem a presença do consumidor e prontos para venda, como arroz, feijão, sabão em pó e papel higiênico — são inspecionados para garantir que a quantidade declarada na embalagem corresponde ao real conteúdo. Já a fiscalização das balanças comerciais assegura que esses instrumentos estejam devidamente certificados e operando dentro dos padrões exigidos pelo Inmetro, prevenindo erros que possam resultar em prejuízos ao consumidor.

Selo de Conformidade do Inmetro

Os produtos inspecionados devem apresentar o selo de conformidade do Inmetro, comprovando que passaram por testes rigorosos e atendem aos requisitos mínimos de segurança. “Orientamos os consumidores a adquirirem produtos apenas no mercado formal, onde há garantia de procedência e conformidade com as normas do Inmetro”, alerta o presidente do Instituto, Márcio André Brito. Penalidades para irregularidades. Empresas e estabelecimentos que comercializarem produtos fora das normas estarão sujeitos às penalidades previstas em lei, com multas que podem variar de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Denúncias e relatos de acidentes de consumo.

Denúncias

Consumidores que identificarem produtos sem o selo do Inmetro no mercado formal podem denunciar pelo site do Imetro-SC ou através do telefone 0800 643 5200 das 12h às 19h.

Em caso de acidente ou incidente com um produto, o consumidor deve comunicar o ocorrido ao Sinmac – Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo, no Portal de Serviços do Inmetro.