Cédula C dos servidores estaduais estará disponível a partir de 17 de março

A Secretaria de Gestão Estratégica e Administração, informa que a Cédula C dos servidores públicos estaduais estará disponível a partir do dia 17 de março. O documento poderá ser acessado diretamente pelo Portal do Servidor.

Para facilitar o acesso ao documento, a Segad disponibilizará diferentes canais de atendimento para os servidores que enfrentarem dificuldades na emissão da Cédula C ou na recuperação da senha do Portal do Servidor.

Os servidores que necessitarem de suporte poderão comparecer à Escola de Governo, localizada no prédio do Instituto de Educação de Roraima (IERR), na Avenida São Sebastião, 521, bairro Tancredo Neves. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Além disso, todos os setores de Recursos Humanos das Secretarias Estaduais estarão aptos a auxiliar os servidores na recuperação de senha do contracheque e na emissão da Cédula C.

Os servidores que não conseguirem acessar o Portal do Servidor poderão se dirigir presencialmente à sede da SEGAD, localizada na Rua Francisco Paulino da Silva, 215, bairro Caçari. O atendimento será realizado na sala 12 da Folha de Pagamento, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

De acordo com o secretário de Gestão Estratégica e Administração, Anselmo Gonçalves, a emissão da Cédula C é um serviço essencial para os servidores públicos, especialmente neste período de declaração do Imposto de Renda.

“A Secretaria de Administração tem trabalhado para garantir que os servidores tenham acesso à Cédula C de forma ágil e sem dificuldades. Nossa equipe está disponível para esclarecer dúvidas e orientar sobre o processo de obtenção do documento”, destacou o secretário.

