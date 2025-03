Fiorentina x Panathinaikos ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (13/03), PALPITES

O jogo entre Fiorentina x Panathinaikos acontece HOJE (13) às 14h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Veja Também

Noticias da Conference League

Preview do Jogo: Fiorentina x Panathinaikos – Liga Conferência da UEFA 2025

A Fiorentina enfrentará o Panathinaikos no Stadio Artemio Franchi em Florença na próxima quinta-feira (13 de março de 2025), em um confronto crucial das oitavas de final da Liga Conferência da UEFA. O time grego levou a melhor no primeiro jogo, vencendo por 3 a 2 em um jogo emocionante em Atenas. Este jogo de volta será decisivo para ambos os times, que lutam para avançar à fase seguinte e manter vivos os seus sonhos europeus.

O Confronto: O primeiro jogo na Grécia foi uma verdadeira montanha-russa. O Panathinaikos começou muito bem, abrindo 2 a 0 em menos de 20 minutos, mas a Fiorentina não se deixou abater e conseguiu empatar com dois gols rápidos de Lucas Beltran e Nicolo Fagioli. A partida teve ainda um gol de Matias Moreno anulado pelo VAR, mas foi Tete quem selou a vitória para os anfitriões logo após o intervalo.

Agora, a Fiorentina precisa reverter o placar no Stadio Artemio Franchi. Apesar de estar em desvantagem, o time de Raffaele Palladino tem um histórico recente de superação em competições europeias, o que dá esperança aos seus torcedores.

Forma das equipes:

Fiorentina: O time italiano, atualmente ocupando a oitava posição na Série A, vem de uma série de resultados mistos, com quatro derrotas nos últimos seis jogos. Mesmo assim, seu desempenho na fase de grupos da Liga Conferência foi sólido, com 13 pontos conquistados. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Napoli, mas as esperanças de virar a eliminatória continuam vivas.

O time italiano, atualmente ocupando a oitava posição na Série A, vem de uma série de resultados mistos, com quatro derrotas nos últimos seis jogos. Mesmo assim, seu desempenho na fase de grupos da Liga Conferência foi sólido, com 13 pontos conquistados. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Napoli, mas as esperanças de virar a eliminatória continuam vivas. Panathinaikos: O time grego, por sua vez, está com uma forma instável nas últimas semanas, tendo perdido quatro dos últimos nove jogos. No entanto, o time conseguiu superar o Lens na fase de qualificação e enfrentou dificuldades, como na eliminação precoce na Copa da Grécia. A vitória no primeiro jogo foi importante, mas o Panathinaikos precisa manter a consistência se quiser garantir a classificação.

Notícias dos Times:

A Fiorentina contará com o retorno de Rolando Mandragora e Nicolo Zaniolo, que estavam suspensos no final de semana. O goleiro Pietro Terracciano deve começar no gol, enquanto Matias Moreno e Pablo Mari são desfalques para a partida.

O Panathinaikos deve ter uma formação quase intacta, com Bartlomiej Dragowski, ex-Fiorentina, provável titular no gol. A equipe tem vários desfalques importantes, como Tasos Bakasetas e Facundo Pellistri.

Previsão do Jogo: A Fiorentina tem mostrado uma grande capacidade de reação em competições europeias, e, apesar da derrota no primeiro jogo, a equipe italiana é favorita para virar o confronto. A equipe de Palladino tem a experiência necessária para reverter essa desvantagem e, com o apoio de sua torcida, espera conseguir a vitória por 3 a 1 e avançar para as quartas de final.

Possíveis Escalações:

Fiorentina (provável): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora, Fagioli; Gudmundsson, Kean, Beltran

Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora, Fagioli; Gudmundsson, Kean, Beltran Panathinaikos (provável): Dragowski; Willian Arao, Ingason, Maksimovic; Kotsiras, Ounahi, Siopis, Mladenovic; Tete, Ioannidis, Djuricic

O jogo promete ser emocionante, e ambos os times terão grande motivação para garantir a classificação. A Fiorentina, em casa, deve pressionar o Panathinaikos desde o início para tentar virar o placar.