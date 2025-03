Fluminense x Flamengo FLA-FLU ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 12/03

Fluminense x Flamengo: A Grande Final do Campeonato Carioca de 2025

A final do Campeonato Carioca de 2025 promete ser um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O Fluminense e o Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira, 12 de março, pelo jogo de ida da decisão do torneio. A partida, que será realizada no icônico Estádio do Maracanã, terá início às 21h30min (horário de Brasília) e promete mexer com o coração dos torcedores.

Este é um verdadeiro “tira-teima” entre os dois maiores clubes do Rio de Janeiro, que se enfrentam pela quinta vez nos últimos seis anos em uma final de Campeonato Carioca. O Fluminense tem levado a melhor nas edições de 2022 e 2023, enquanto o Flamengo venceu em 2020 e 2021. O clássico, portanto, será uma oportunidade para o Tricolor das Laranjeiras manter sua hegemonia recente ou para o Mengão voltar a conquistar o título carioca.

Caminho até a Final

Para chegar à grande decisão, o Fluminense teve uma campanha sólida, destacando-se especialmente no confronto contra o Volta Redonda, onde obteve uma goleada de 4 a 0 na partida de ida e um empate sem gols no jogo de volta. Já o Flamengo enfrentou o Vasco, superando o rival em duas partidas, vencendo por 1 a 0 e 2 a 1.

Como Assistir Fluminense x Flamengo

Para quem deseja acompanhar esse espetáculo, a partida será transmitida em TV aberta pelos canais Globo e Bandeirantes, além de estar disponível nos canais SporTV e Premiere para quem possui assinatura. Para os fãs que preferem o YouTube, o Canal Goat também fará a transmissão ao vivo. Não há desculpas para não acompanhar esse jogo histórico, seja pela TV ou por plataformas de streaming.

Arbitragem do Clássico

A partida será comandada pelo árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, que será auxiliado por Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Gustavo Mota Correia. O árbitro de vídeo (VAR) será Rodrigo Carvalhaes de Miranda, com o auxílio de Andréa Izaura Maffra Marcelino e Carlos Eduardo Nunes Braga.

Prováveis Escalações

Fluminense:

Fábio; Guga, Ignácio (Freytes), Thiago Silva e Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Canobbio e Cano.

Técnico: Mano Menezes.

Flamengo:

Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Gonzalo Plata.

Técnico: Filipe Luís.

Expectativas para o Confronto

Esse clássico está repleto de história e rivalidade, e promete mais um grande capítulo. O Fluminense tenta seguir com a vantagem das últimas vitórias nos anos anteriores, enquanto o Flamengo, com sua força e elenco estrelado, busca retomar a supremacia no futebol carioca.

Com grandes nomes em campo e a emoção típica de um Fla-Flu, a final do Campeonato Carioca de 2025 será um evento imperdível para todos os amantes do futebol. Quem sairá vitorioso dessa batalha? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o Maracanã estará lotado, e o espetáculo será inesquecível!

Conclusão

Prepare-se para uma grande noite de futebol, com o Fluminense e o Flamengo em busca de mais um título estadual. Acompanhe o jogo e não perca a chance de viver essa grande decisão do Campeonato Carioca de 2025!

Tags: Campeonato Carioca, Fluminense, Nova Iguaçu, Taça Guanabara, onde assistir, Campeonato Carioca 2025, futebol carioca.