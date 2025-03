Mais de 70 toneladas de lixo são retiradas das ruas de Boa Vista após fortes chuvas

Foto: Divulgação Semuc



Desde a forte chuva do último fim de semana, as equipes de limpeza da Prefeitura de Boa Vista removeram 71 toneladas de lixo e entulhos de ruas e avenidas da cidade.

O descarte incorreto desse material compromete o sistema de drenagem e dificulta o escoamento da água, aumentando o risco de alagamentos.

Um dos locais mais afetados pela chuva foi o Conjunto Cruviana, na zona Oeste da capital. Nos últimos dias, as equipes de limpeza removeram 61 toneladas de resíduos só nesta região.

Além disso, entre os principais materiais recolhidos, estão lixo comum, galhadas, roupas, calçados e restos de móveis, como sofás.

Boca de lobo e o lixo

Além disso, as equipes retiraram 10 toneladas de lixo de bocas de lobo, nos bairros Tancredo Neves, Cauamé, Caimbé e Jóquei Clube. Essas estruturas são essenciais para o escoamento da água da chuva.

As equipes atuam durante todo o ano, contudo, a Prefeitura intensifica o serviço com a proximidade do período chuvoso.

O trabalho preventivo com reforço, acontece desde novembro do ano passado, atendendo, até o momento, 4.400 pontos, em 45 bairros da cidade.

A limpeza inclui a remoção de resíduos, a substituição de bocas de lobo e tampas de caixas de captação de água, além da manutenção da rede de drenagem.

“Estamos intensificando esse trabalho antes do período chuvoso. No entanto, para reduzir os alagamentos, é essencial que a população também faça a sua parte, evitando o descarte irregular de lixo nas ruas. Cada morador pode conferir o calendário com dias e horários da coleta domiciliar no site da Prefeitura de Boa Vista (https://boavista.rr.gov.br/calendario-de-coleta-de-lixo) e garantir o descarte correto dos resíduos”, reforçou o secretário municipal de Serviços Públicos, Daniel Lima.

Do mesmo modo, o servidor público Vitor Silva, de 40 anos, mora há mais de 10 anos no Conjunto Cruviana e acompanhou de perto a limpeza na região. “O trabalho da prefeitura é um grande apoio, ajudando na remoção de galhadas e outros tipos de resíduos. Mas, como cidadãos, precisamos reconhecer nossa responsabilidade em cuidar da cidade e manter as ruas limpas”, destacou.

Coleta domiciliar do lixo

Além da coleta domiciliar, os moradores podem acessar outros serviços para manter a cidade limpa.

Confira os pontos para o descarte de lixo e resíduos orgânicos:

Para resíduos volumosos, materiais de construção e galhadas: O cidadão pode solicitar o serviço na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, localizada na rua Coronel Pinto, nº 188, Centro ou acessar o site boavista.saatri.com.br, clicar na aba “Contribuintes/Outros”. Em seguida, do lado esquerdo, clicar no Menu>Taxas Diversas>Emitir e inserir os dados solicitados. A taxa para retirada é de R$ 200 para galhadas e de R$ 300 para entulhos.

Aterro Sanitário

Outra opção é o aterro sanitário, que possui cerca de 20 containers que ficam à disposição da população para descartar resíduos domiciliares. A unidade funciona de segunda a sábado, no horário comercial, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na BR-174, sentido Mucajaí, próximo ao viaduto do Anel Viário.

Ecopontos

As unidades recebem quatro tipos de resíduos: restos da construção civil, galhadas, recicláveis e resíduos volumosos (móveis e eletrodomésticos). Cada munícipe pode depositar nos locais até um metro cúbico por dia. Elas se encontram nos bairros Cidade Satélite e Nova Cidade e funcionam de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Centro de Compostagem

A unidade localizada no Distrito Industrial recebe os materiais dos Ecopontos e de grandes empresas. Recolhe resíduos de origem vegetal, por exemplo, onde é iniciado o processo de decomposição controlada, resultando em um adubo de alta qualidade para a agricultura familiar local.

Fonte: Da Redação