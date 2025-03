FishTV apresenta programa sobre festival do Tucunaré em Roraima

A FishTV exibirá, durante esta semana, um programa especial dedicado ao Festival de Pesca Esportiva do Tucunaré, gravado nos dias 6 e 7 de dezembro, em Caroebe.

O programa, que será transmitido entre os dias 10 e 17 de março, mostrará aos telespectadores os melhores momentos do festival, entrevistas com pescadores e dicas de especialistas. O evento, realizado em um cenário deslumbrante, foi palco de competições emocionantes e interações com grandes nomes da pesca.

Conforme o diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima, Bruno Muniz de Brito, os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar experiências, técnicas e a paixão pela pesca esportiva.

“Estamos muito animados em ver a projeção que o Festival de Pesca Esportiva do Tucunaré ganhará a partir de agora com a exibição na tela da FishTV. Este evento é uma celebração da pesca e da natureza, e queremos inspirar nossos telespectadores a valorizar e respeitar nossos rios e lagos”, afirmou Bruno Muniz de Brito, diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima.

A FishTV é a primeira e única emissora de televisão dedicada ao universo da pesca esportiva, oferecendo conteúdos variados, que vão desde competições e eventos até dicas e técnicas para pescadores de todos os níveis.

