PALPITES Corinthians x Barcelona Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América SUB-20, Hoje (12), ESCALAÇÕES

Corinthians x Barcelona na Pré-Libertadores 2025: Escalações e Onde Assistir ao Jogo de Volta Diante do Barcelona de Guayaquil

Após sofrer uma derrota contundente por 3 a 0 no jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians se prepara para o decisivo confronto de volta pela terceira fase da Pré-Libertadores 2025, marcado para esta quarta-feira, 12 de março, na Neo Química Arena, em São Paulo. O time do técnico Ramón Díaz terá que se superar para reverter o placar e garantir uma vaga na fase de grupos da competição continental.

O Desafio do Corinthians

O cenário é desafiador para o Timão. Para levar a decisão para os pênaltis, o Corinthians precisará vencer o Barcelona de Guayaquil por pelo menos três gols de diferença. Caso consiga uma vitória por quatro ou mais gols, a equipe se classificará diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Historicamente, apenas cinco clubes conseguiram reverter derrotas por três ou mais gols no jogo de ida da competição, e o Corinthians terá que se inspirar em feitos históricos para tentar essa virada.

O time brasileiro conta com o apoio da sua torcida, que tem sido um fator decisivo na Neo Química Arena. A última derrota do Corinthians em casa foi em agosto de 2024, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o RB Bragantino. A expectativa é de casa cheia, com a torcida jogando junto para impulsionar o time em busca da classificação.

Escalações Prováveis

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Ramón Díaz

Barcelona de Guayaquil:

Contreras; Carabalí, Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo, Leonai, Valiente e Corozo; Oyola e Rivero.

Técnico: Segundo Castillo

Detalhes do Jogo de Volta

Data: Quarta-feira, 12 de março de 2025

Quarta-feira, 12 de março de 2025 Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

21h30 (Horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+

Pressão Aliviada com a Classificação no Paulistão

Apesar da derrota na ida da Pré-Libertadores, o Corinthians encontrou um alívio no Campeonato Paulista. O Timão garantiu sua vaga na final do torneio estadual após vencer o Santos por 2 a 1 na semifinal, com gols de Garro e Yuri Alberto. Isso ajudou a aliviar a pressão sobre a equipe antes do decisivo jogo contra o Barcelona de Guayaquil.

Histórico de Reversões Improváveis na Libertadores

A tarefa do Corinthians é árdua, mas não impossível. Ao longo da história da Copa Libertadores, apenas cinco clubes conseguiram reverter derrotas por três ou mais gols no jogo de ida. Entre eles, destacam-se o River Plate, que, em 2017, aplicou uma impressionante goleada de 8 a 0 sobre o Jorge Wilstermann após perder por 3 a 0 no jogo de ida. O Corinthians terá que repetir esse feito para garantir sua vaga na fase de grupos.

Conclusão

O Corinthians terá que lutar até o fim para reverter o resultado e garantir sua classificação à fase de grupos da Libertadores 2025. A torcida paulista estará ao lado do time, acreditando que é possível fazer história, como já ocorreu em outras edições da competição. O jogo promete ser uma verdadeira batalha, e o Timão vai precisar de um desempenho perfeito para alcançar a classificação.

