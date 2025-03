GCM recolhe 634 porções de drogas em dois casos de tráfico envolvendo jovens – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba aprendeu um total de 634 porções drogas na segunda-feira (10), em duas ocorrências de tráfico de entorpecentes envolvendo jovens, próximos de escolas. Uma delas foi no Parque São Bento, Zona Norte da cidade, em que um jovem de 18 foi preso em flagrante. A outra, no Jardim Alegria, na região do Éden, um rapaz de 16 anos acabou apreendido.

No caso no Parque São Bento, às 15h30, foram recolhidas 390 porções de drogas (216 de cocaína, 69 de crack, 42 de maconha, 25 de Skank, 25 de k9 e 13 de lança-perfume). A denúncia recebida pela GCM era de que quatro pessoas faziam uso de drogas em frente ao portão do Centro de Educação Infantil (CEI) 28.

No local, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados pelos guardas. Um deles terminou preso, pois tinha uma sacola com as 390 porções de drogas e R$ 103,55 em dinheiro, e admitiu estar traficando. Ao passo que o outro abordado, de 20 anos, era usuário e “cliente” do primeiro, e não chegou a ser indiciado, e foi liberado após registro da ocorrência.

Por sua vez, o adolescente de 16 anos detido no Jardim Alegria, por volta das 20h30, estava com 182 porções de cocaína, 20 de crack, 12 de haxixe, 22 de maconha e oito de k9, dentro de uma sacola plástica. Ele foi abordado em uma área verde, nos fundos do CEI-94, e também trazia R$ 467,95 no bolso da bermuda. Outros dois suspeitos que estavam com ele, ao notar a aproximação dos guardas, conseguiram fugir.

Ambas as ocorrências foram registradas no Plantão da Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou as detenções feitas pelos GCMs, em flagrante, e determinou o recolhimento do jovem maior de idade. O adolescente de 16 anos responderá por ato infracional e foi liberado para a sua tia, que acompanhou o registro policial.